Da fine luglio il nome di Matteo Lovato è costantemente accostato all’Empoli, e l’interesse del club azzurro è tutt’altro che superficiale. Non si tratta, infatti, di semplici sondaggi: la trattativa con la Salernitana, proprietaria del cartellino, è avviata da tempo e ha già prodotto riscontri positivi. Restano però alcuni nodi da sciogliere, che ad oggi impediscono al difensore classe 2000 di approdare alla corte di Guido Pagliuca.
Secondo fonti vicine all’ambiente granata, la questione principale riguarderebbe proprio le preferenze del calciatore. A differenza di altri obiettivi di mercato che hanno manifestato fin da subito la volontà di vestire l’azzurro, Lovato sembrerebbe nutrire una priorità diversa: tornare al Sassuolo, dove ha giocato in prestito nella scorsa stagione, conquistando la Serie A sul campo con 21 presenze, un gol e un assist. Sul centrale ex Verona ci sarebbe anche l’interesse concreto del Venezia, ma le indiscrezioni provenienti dalla Laguna parlano di un atteggiamento simile: nessuna chiusura, ma una chiara preferenza per la maglia neroverde.
L’Empoli e la Salernitana, comunque, restano al lavoro per trovare una soluzione. È bene precisare che, qualora l’affare andasse in porto, non ci sarebbe alcun dubbio sulla professionalità di Lovato, che si metterebbe a disposizione di Pagliuca con il massimo impegno. Tuttavia, la priorità espressa dal giocatore rappresenta al momento – per quanto arriva – l’ostacolo principale. I prossimi giorni diranno se il nodo potrà essere sciolto, regalando all’Empoli uno degli obiettivi difensivi di questa sessione di mercato, o se il direttore sportivo Roberto Gemmi deciderà di virare su altri profili per rinforzare il reparto arretrato.
Tra giocare in A e giocare in un cantiere aperto c’è la sua differenza…. capisco la sua preferenza…. ma come difensore affidabile c’è solo lui? A un certo punto bisognerebbe anche individuare delle alternative…. ma ci sono? Le abbiamo individuate? Vogliamo spendere qualcosa del tesoretto accumulato?
Poi manca sempre la punta da doppia cifra, questo indipendentemente da quale campionato abbiamo intenzione di fare…..
Comunque Lovato non viene, Pafundi non viene…. non abbiamo una punta, si gioca tra 3gg e ancora siamo in alto mare…. bene così….
Altro giocatore normalissimo pompato dal procuratore e fatto passare per fenomeno
Il problema Antonio è che se non vi vuol venire uno pompatissimo come lui a Empoli figuriamoci uno meglio. Siamo sempre a dire che ci vogliono meglio di quelli che trattiamo ma chi ha richieste dalla A o da Palermo, Monza Spezia e Venezia non ci viene da noi. Lo vogliamo capire o no? Ma secondo gli scienziati è stato così bello e voluto retrocedere che nin avremmo incontrato nessuna difficoltà di mercato. Si prendeva chi si vuole e si ritorna in A quando si vuole noi. Come no. Nei sogni.
Basta pagare e viene chi vuoi. Certo se si vuole fare le nozze coi fichi secchi no
Non è vero nemmeno codesto. Perché se capita la A un giocatore sceglie quella. In più ad un ingaggio come quelli del Palermo te non ci arrivi nemmeno a voler spendere
si ma dillo ai Horsi, quello crede ancora che la A dopo 3 anni non conviene! L’anno innanzi non ha fatto niente per non retrocedere. Un portiere come vasquez non l’avevo mai visto ad empoli, pure il duo cejas-bucci era meglio! e poi non esonerare un allenatore come il vate d’aversa che non vinceva da 20 giornate, quando zanetti, bucchi ed andreazzoli sono stati cacciati per molto meglio!
Ma speriamo, giocatore scarsissimo e retrocesso anche nei pulcini..
Prendiamo quello del Napoli e una punta vera velocemente
oberetin si piglia a prescindere. Ne serve comunque un altro
Chi non vuole venire per qualsiasi motivo o viene perché non ha altre aspettive rimane dov e’ semplice
Che voglia provare a ritornare a Sassuolo la trovo una cosa normale, segno che li a Sassuolo si sono lasciati una porta aperta, perchè altrimenti procuratore e giocatore non starebbero alla finestra aspettando.
Discorso diverso è se il procuratore e giocatore preferissero concretamente Venezia o altra di B con noi già l’accordo con la Salernitana.
Puoi turnà a surriento
Su Stadio servono che la Salernitana con lui e altri non vorrebbe fare minusvalenze… e non non lo strapaghiamo…. certo che il venezia si scompone meno a tirare fuori i soldi… Obertin e lui per la difesa sarebbe una bella cosa con Guarino, Certo e a rotazione gli esterni difensivi… mi preoccupa più l’attacco perché pafundi è vicino alla Samp.. mulattieri lo vogliono in troppi noi se abbiamo un po di fortuna e soldi da spendere prendiamo Nasti che ha fatto pochi gol… e Moro ma spero meglio. Manca ancora un bel centrale di centrocampo con centimetri e gamba.