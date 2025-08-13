Da fine luglio il nome di Matteo Lovato è costantemente accostato all’Empoli, e l’interesse del club azzurro è tutt’altro che superficiale. Non si tratta, infatti, di semplici sondaggi: la trattativa con la Salernitana, proprietaria del cartellino, è avviata da tempo e ha già prodotto riscontri positivi. Restano però alcuni nodi da sciogliere, che ad oggi impediscono al difensore classe 2000 di approdare alla corte di Guido Pagliuca.

Secondo fonti vicine all’ambiente granata, la questione principale riguarderebbe proprio le preferenze del calciatore. A differenza di altri obiettivi di mercato che hanno manifestato fin da subito la volontà di vestire l’azzurro, Lovato sembrerebbe nutrire una priorità diversa: tornare al Sassuolo, dove ha giocato in prestito nella scorsa stagione, conquistando la Serie A sul campo con 21 presenze, un gol e un assist. Sul centrale ex Verona ci sarebbe anche l’interesse concreto del Venezia, ma le indiscrezioni provenienti dalla Laguna parlano di un atteggiamento simile: nessuna chiusura, ma una chiara preferenza per la maglia neroverde.

L’Empoli e la Salernitana, comunque, restano al lavoro per trovare una soluzione. È bene precisare che, qualora l’affare andasse in porto, non ci sarebbe alcun dubbio sulla professionalità di Lovato, che si metterebbe a disposizione di Pagliuca con il massimo impegno. Tuttavia, la priorità espressa dal giocatore rappresenta al momento – per quanto arriva – l’ostacolo principale. I prossimi giorni diranno se il nodo potrà essere sciolto, regalando all’Empoli uno degli obiettivi difensivi di questa sessione di mercato, o se il direttore sportivo Roberto Gemmi deciderà di virare su altri profili per rinforzare il reparto arretrato.