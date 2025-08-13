Sarà il Sig. Calzavara di Varese l’arbitro che dirigerà la prossima sfida degli azzurri, quella valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia contro la Reggiana.

Il fischietto lombardo, nella passata stagione, ha diretto (tra i tre gironi) quindici gare di Serie C. E’ ovviamente il primo incrocio di sempre con gli azzurri ma anche con la Reggiana. Le squadre che ha maggiormente diretto sono il Pescara ed il Cerignola con sei arbitraggi. Al VAR ci sarà Marini di Roma.

Vediamo tutte le designazioni per il turno di Coppa:

EMPOLI – REGGIANA    Venerdì 15/08 h.18.00

CALZAVARA

CAVALLINA – EMMANUELE

IV:      LA PENNA

VAR:     MARINI

AVAR:       MARCHETTI

SASSUOLO – CATANZARO    Venerdì 15/08 h.18.30

TURRINI

CATALLO – MONACO

IV:      SACCHI

VAR:     PATERNA

AVAR:       PRONTERA

LECCE – JUVE STABIA    Sabato 15/08 h.20.45

MUCERA

LAUDATO – CORTESE

IV:       DI BELLO

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:        MONALDI

GENOA – LR VICENZA    Sabato 15/08 h.21.15

FERRIERI CAPUTI

TRINCHIERI – EL FILALI

IV:     TREMOLADA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     MANGANIELLO

VENEZIA – MANTOVA    Sabato 16/08 h.18.00

ALLEGRETTA

MINIUTTI – BIANCHINI

IV:      AYROLDI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     SANTORO

COMO – SUDTIROL    Sabato 16/08 h.18.30

GALIPO’

DI GIACINTO – RINALDI

IV:     MANGANIELLO

VAR:    SERRA

AVAR:    DI VUOLO

CAGLIARI – ENTELLA     Sabato 16/08 h.20.45

PERRI

LUCIANI – PRESSATO

IV:     DIONISI

VAR:     BARONI

AVAR:      MARINI

CREMONESE – PALERMO    Sabato 16/08 h. 21.15

ZANOTTI

BELSANTI – BIFFI

IV:       MARCENARO

VAR:     AURELIANO

AVAR:     PRENNA

MONZA – FROSINONE    h. 18.00

PERENZONI

RICCI – GRASSO

IV:     PAIRETTO

VAR:      GUALTIERI

AVAR:       AURELIANO

PARMA – PESCARA    h. 18.30

CREZZINI

PALERMO – PISTARELLI

IV:     ABISSO

VAR:     GIUA

AVAR:      MAZZOLENI

CESENA – PISA    h. 20.45

DI MARCO

GIUGGIOLI – COLAIANNI

IV:       CHIFFI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     DI PAOLO

MILAN – BARI    h. 21.15

ARENA

FONTEMURATO – VOTTA

IV:     SOZZA

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       MARINELLI

AUDACE CERIGNOLA – H. VERONA    Lunedì 18/08 h. 18.00

MASSIMI

GALIMBERTI – REGATTIERI

IV:     PEZZUTO

VAR:      NASCA

AVAR:       DEL GIOVANE

SPEZIA – SAMPDORIA   Lunedì 18/08 h. 18.30

ZUFFERLI

BARONE – LAGHEZZA

IV:     PICCININI

VAR:    MAZZOLENI

AVAR:    RUTELLA

UDINESE – CARRARESE    Lunedì 18/08 h. 20.45

BONACINA (foto)

CEOLIN – SCARPA

IV:     RAPUANO

VAR:     VOLPI

AVAR:       MERAVIGLIA

TORINO – MODENA    Lunedì 18/08 h. 21.15

TREMOLADA

MOKHTAR – PASCARELLA

IV:     FOURNEAU

VAR:    GHERSINI

AVAR:    SOZZA

