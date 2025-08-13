Sarà il Sig. Calzavara di Varese l’arbitro che dirigerà la prossima sfida degli azzurri, quella valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia contro la Reggiana.
Il fischietto lombardo, nella passata stagione, ha diretto (tra i tre gironi) quindici gare di Serie C. E’ ovviamente il primo incrocio di sempre con gli azzurri ma anche con la Reggiana. Le squadre che ha maggiormente diretto sono il Pescara ed il Cerignola con sei arbitraggi. Al VAR ci sarà Marini di Roma.
Vediamo tutte le designazioni per il turno di Coppa:
EMPOLI – REGGIANA Venerdì 15/08 h.18.00
CALZAVARA
CAVALLINA – EMMANUELE
IV: LA PENNA
VAR: MARINI
AVAR: MARCHETTI
SASSUOLO – CATANZARO Venerdì 15/08 h.18.30
TURRINI
CATALLO – MONACO
IV: SACCHI
VAR: PATERNA
AVAR: PRONTERA
LECCE – JUVE STABIA Sabato 15/08 h.20.45
MUCERA
LAUDATO – CORTESE
IV: DI BELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MONALDI
GENOA – LR VICENZA Sabato 15/08 h.21.15
FERRIERI CAPUTI
TRINCHIERI – EL FILALI
IV: TREMOLADA
VAR: GARIGLIO
AVAR: MANGANIELLO
VENEZIA – MANTOVA Sabato 16/08 h.18.00
ALLEGRETTA
MINIUTTI – BIANCHINI
IV: AYROLDI
VAR: DI PAOLO
AVAR: SANTORO
COMO – SUDTIROL Sabato 16/08 h.18.30
GALIPO’
DI GIACINTO – RINALDI
IV: MANGANIELLO
VAR: SERRA
AVAR: DI VUOLO
CAGLIARI – ENTELLA Sabato 16/08 h.20.45
PERRI
LUCIANI – PRESSATO
IV: DIONISI
VAR: BARONI
AVAR: MARINI
CREMONESE – PALERMO Sabato 16/08 h. 21.15
ZANOTTI
BELSANTI – BIFFI
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: PRENNA
MONZA – FROSINONE h. 18.00
PERENZONI
RICCI – GRASSO
IV: PAIRETTO
VAR: GUALTIERI
AVAR: AURELIANO
PARMA – PESCARA h. 18.30
CREZZINI
PALERMO – PISTARELLI
IV: ABISSO
VAR: GIUA
AVAR: MAZZOLENI
CESENA – PISA h. 20.45
DI MARCO
GIUGGIOLI – COLAIANNI
IV: CHIFFI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI PAOLO
MILAN – BARI h. 21.15
ARENA
FONTEMURATO – VOTTA
IV: SOZZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINELLI
AUDACE CERIGNOLA – H. VERONA Lunedì 18/08 h. 18.00
MASSIMI
GALIMBERTI – REGATTIERI
IV: PEZZUTO
VAR: NASCA
AVAR: DEL GIOVANE
SPEZIA – SAMPDORIA Lunedì 18/08 h. 18.30
ZUFFERLI
BARONE – LAGHEZZA
IV: PICCININI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: RUTELLA
UDINESE – CARRARESE Lunedì 18/08 h. 20.45
BONACINA (foto)
CEOLIN – SCARPA
IV: RAPUANO
VAR: VOLPI
AVAR: MERAVIGLIA
TORINO – MODENA Lunedì 18/08 h. 21.15
TREMOLADA
MOKHTAR – PASCARELLA
IV: FOURNEAU
VAR: GHERSINI
AVAR: SOZZA