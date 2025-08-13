L’ex allenatore azzurro, Alessio Dionisi, ha parlato ai taccuini de “La Gazzetta dello Sport” parlando, tra le altre delle favorite nella prossima serie B:

Le tre retrocesse che stanno cambiando bene e hanno ancora in rosa giocatori da Serie A sono sempre le favorite per risalire. Quindi Empoli, Venezia e Monza partono nelle prime file. Poi ci sono le squadre che hanno fatto i playoff e hanno cambiato poco, a parte la Juve Stabia, che sta facendo una rivoluzione. Queste squadre possono dare continuità al lavoro dello scorso anno. A queste aggiungo Bari e Modena, che stanno facendo ottime cose e hanno aspettative importanti. E comunque voglio dire una cosa: la Sampdoria mi pare un po’ trascurata, ma alla fine potrebbe nascere una buona squadra, ed è sempre la Samp. Infine, le neopromosse dell’anno scorso devono migliorarsi al secondo anno. Mi aspetto ulteriori progressi da squadre come Mantova e Carrarese.