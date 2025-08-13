L’ex allenatore azzurro, Alessio Dionisi, ha parlato ai taccuini de “La Gazzetta dello Sport” parlando, tra le altre delle favorite nella prossima serie B:
Le tre retrocesse che stanno cambiando bene e hanno ancora in rosa giocatori da Serie A sono sempre le favorite per risalire. Quindi Empoli, Venezia e Monza partono nelle prime file. Poi ci sono le squadre che hanno fatto i playoff e hanno cambiato poco, a parte la Juve Stabia, che sta facendo una rivoluzione. Queste squadre possono dare continuità al lavoro dello scorso anno. A queste aggiungo Bari e Modena, che stanno facendo ottime cose e hanno aspettative importanti. E comunque voglio dire una cosa: la Sampdoria mi pare un po’ trascurata, ma alla fine potrebbe nascere una buona squadra, ed è sempre la Samp. Infine, le neopromosse dell’anno scorso devono migliorarsi al secondo anno. Mi aspetto ulteriori progressi da squadre come Mantova e Carrarese.
Ma levati di ulo !
Che gufata….. maledetto te (in modo ovviamente bonario)…. gli accidenti dei tifosi empolesi ti sono arrivate tutte!!! Non ti resta che i commenti alla TV!!!!
Taci ingrato
Vabbè ma praticamente ha detto una cosa che più ovvia non si può, non guarda niente del mercato e spara un commento ovvio. Io da tifoso dell’ Empoli mi tocco causa gufata
Sì infatti, il simapticone segue molto il mercato… più rivoluzione della nostra credo non possa esistere… è rimasto solo il magazziniere… (forse😅)
Uno talmente legato ai soldi che si è fatto odiare da 3 piazze importanti Venezia Empoli e Palermo.
Ritorna ad allenare la tritium che questo sport non fa per te .
Fu una grande delusione…. Mi piaceva molto e mi sembrava pure una brava persona….durante il covid riusci’ in una grande impresa. Ricordo ancora la perfetta gestione dello spogliatoio quando avevamo fuori più di dieci giocatori col virus. Sarebbe diventato un grande ad Empoli e invece per pochi euro in più si e’ voluto rovinare la carriera.
Lasciando stare il passato la sua analisi è figlia di uno che non legge i giornali sportivi.
Scarso come allenatore e anche come opinionista/commentatore
Riporta indietro il premio Del Rosso!
Levati dal c….