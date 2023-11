Si è giocata la 13a giornata di Serie A che si è aperta con la sfida dell’Arechi tra Salernitana e Lazio che ha visto la prima vittoria dei campani grazie a un gol decisivo di Candreva. Esordio con vittoria anche per Mazzarri che con il suo Napoli espugna Bergamo mentre il Milan batte di misura la Fiorentina soffrendo molto nel secondo tempo. Debutto in Serie A, nel Milan, per il 2008 Camarda. Partita spettacolare con sette reti totali al Castellani che ha visto il Sassuolo trionfare grazie a una rete decisiva nel finale in pieno recupero di Berardi. Continua a vincere in casa il Frosinone, stavolta ai danni del Genoa. Decisivo un gol all’ultimo minuto di Monterisi. Torna al successo la Roma trascinata dalle giocate di Dybala mentre finisce in parità il big match di giornata tra Juventus e Inter. Vantaggio bianconero con Vlahovic e risposta immediata dell’Inter con il solito Lautaro. Un pari che mantiene i nerazzurri in testa alla classifica con due punti di vantaggio proprio sulla Juventus. Nei posticipi del lunedì partita ricca di gol a Verona con il Lecce che si porta per due volte in vantaggio ma la squadra di Baroni riesce a raggiungere il pari mentre il Bologna batte il Torino e si porta in piena zona Europa.

Questi i risultati e la classifica di Serie A:

SALERNITANA-LAZIO 2-1

ATALANTA-NAPOLI 1-2

MILAN-FIORENTINA 1-0

CAGLIARI-MONZA 1-1

EMPOLI-SASSUOLO 3-4

FROSINONE-GENOA 2-1

ROMA-UDINESE 3-1

JUVENTUS-INTER 1-1

VERONA-LECCE 2-2

BOLOGNA-TORINO 2-0