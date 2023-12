Si è giocata la 16a giornata di Serie A che si è aperta venerdì sera con il pari tra Genoa e Juventus con molte polemiche arbitrali per un rigore non concesso alla squadra di Allegri. Nelle gare del sabato torna alla vittoria il Lecce che batte il Frosinone nei minuti finali grazie a una rete di Ramadani mentre vincono di misura anche Napoli e Torino rispettivamente contro Cagliari e Empoli. Napoli trascinato dalle reti di Osimhen e Kvaratskhelia mentre il Toro grazie a un gol del solito Zapata al termine di una partita che aveva visto anche il pareggio degli azzurri annullato per un fuorigioco millimetrico. Nel lunch match della domenica vittoria facile del Milan sul Monza mentre la Fiorentina vince nel finale soffrendo moltissimo con il Verona grazie a una rete dell’argentino Beltran. Verona che ha fallito sullo 0-0 un rigore e ha visto il portiere Terracciano rendersi protagonista di almeno tre super interventi. In parità la sfida di Udine con la squadra di casa che si porta sul doppio vantaggio per poi subire la rimonta del Sassuolo con la doppietta di Berardi su due calci di rigore assegnati. Prosegue il momento magico del Bologna che batte anche la Roma e si porta da solo al quarto posto in classifica. Nel posticipo ennesima grande vittoria dell’Inter che sbanca l’Olimpico battendo la Lazio grazie alla coppia gol Lautaro-Thuram e allunga in classifica con 4 punti di vantaggio sulla Juventus.

In attesa del posticipo di stasera, ecco i risultati e la classifica:

GENOA-JUVENTUS 1-1

LECCE-FROSINONE 2-1

NAPOLI-CAGLIARI 2-1

TORINO-EMPOLI 1-0

MILAN-MONZA 3-0

FIORENTINA-VERONA 1-0

UDINESE-SASSUOLO 2-2

BOLOGNA-ROMA 2-0

LAZIO-INTER 0-2

ATALANTA-SALERNITANA Lun.18/12 ore 20:45