Si è giocata la 24a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con l’importantissimo successo esterno dell’Empoli che ha sconfitto 3-1 la Salernitana. Primo gol in azzurro di Niang su calcio di rigore. La Salernitana ha esonerato l’allenatore Filippo Inzaghi, al suo posto Liverani. Successo esterno anche per la Lazio che batte il Cagliari e torna a sperare in un posto qualificazione alle coppe europee. Per il Cagliari quarta sconfitta consecutiva. Nel big match dell’Olimpico l’Inter si conferma la squadra più forte del campionato e batte in rimonta anche la Roma dopo che il primo tempo si era chiuso 2-1 per i giallorossi. Per i nerazzurri una vittoria che vale tantissimo in ottica scudetto. In parità la sfida di Reggio Emilia con Dionisi che salva la sua panchina a forte rischio dopo gli ultimi deludenti risultati. Nelle gare della domenica riscatto della Fiorentina che travolge di reti il Frosinone, primo gol con la maglia viola dell’attaccante Belotti. Il Bologna, dopo il Sassuolo, rifila un altro poker al Lecce trascinato ancora una volta da un grande Orsolini. Davvero un bel vedere la squadra di Thiago Motta. Finisce senza reti e senza grandi emozioni la gara tra il Monza e il Verona. Prosegue il momento magico dell’Atalanta che vince anche a Genova e torna da sola al quarto posto in classifica mentre nel big match di San Siro il Milan batte di misura il Napoli con un gol di Theo. Per il Napoli resta una situazione difficile con la zona Champions che si allontana sempre di più. Grande impresa dell’Udinese che batte la Juventus a Torino grazie a una rete del difensore Giannetti e si porta fuori dalla retrocessione. Per la Juventus 1 punto in tre partite e a questo punto il Milan è a una sola lunghezza dai bianconeri.

Questi i risultati e la classifica:

SALERNITANA-EMPOLI 1-3

CAGLIARI-LAZIO 1-3

ROMA-INTER 2-4

SASSUOLO-TORINO 1-1

FIORENTINA-FROSINONE 5-1

BOLOGNA-LECCE 4-0

MONZA-VERONA 0-0

GENOA-ATALANTA 1-4

MILAN-NAPOLI 1-0

JUVENTUS-UDINESE 0-1