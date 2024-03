Si è giocata la 29a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con l’anticipo del Castellani che ha visto il successo del Bologna all’ultimo minuto con la rete di Fabbian. Un Empoli che aveva resistito fino alla fine grazie alle parate incredibili del proprio portiere Caprile. Terza sconfitta consecutiva senza reti per gli azzurri mentre prosegue la stagione da record per la squadra di Thiago Motta. Nelle gare del sabato vince il Monza di misura sul Cagliari con una bellissima rete su punizione di Maldini mentre il Torino espugna Udine e continua a sperare in una qualificazione all’Europa. Vittoria al debutto per il Lecce di Gotti che batte a Salerno la Salernitana e si prende un buon margine sulla zona a rischio. Per la Salernitana manca soltanto la certezza matematica per la retrocessione. La Lazio, nella settimana dell’addio di Sarri, vince in rimonta a Frosinone e da domani avrà il nuovo allenatore Tudor. Prosegue il periodo di crisi per la Juventus che non va oltre lo 0-0 casalingo con il Genoa e nel finale perde Vlahovic espulso per proteste. Importante vittoria del Milan a Verona con i rossoneri che allungano sulla Juve al terzo posto. Torna al successo la Roma grazie a una rete di Pellegrini, brividi nel finale con un palo clamoroso del Sassuolo mentre finisce in parità il posticipo tra Inter e Napoli. Rinviata a data da destinarsi la gara tra Atalanta e Fiorentina per il grave malore che ha colpito prima del match l’Ad della Fiorentina Joe Barone che è stato ricoverato all’ospedale in gravissime condizioni. Adesso la sosta per le Nazionali, si riprenderà nel weekend di pasqua.

Questi i risultati e la classifica:

EMPOLI-BOLOGNA 0-1

MONZA-CAGLIARI 1-0

UDINESE-TORINO 0-2

SALERNITANA-LECCE 0-1

FROSINONE-LAZIO 2-3

JUVENTUS-GENOA 0-0

VERONA-MILAN 1-3

ATALANTA-FIORENTINA Rinviata

ROMA-SASSUOLO 1-0

INTER-NAPOLI 1-1