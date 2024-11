Si è giocata la 13a giornata di Serie A che si è aperta con la larghissima vittoria dell’Inter a Verona. 5-0 già alla fine del primo tempo. Verona in ritiro punitivo e panchina di Zanetti in bilico. Bruttissimo pareggio senza reti tra Milan e Juve mentre prosegue il periodo d’oro dell’Atalanta che vince anche a Parma conquistando la settima vittoria consecutiva. Finisce in parità il debutto del nuovo allenatore del Genoa Vieira; con il Cagliari va in svantaggio, rimonta poi nel finale arriva il pareggio dei sardi. Continua a vincere la Fiorentina che batte il Como con i gol di Adli e del solito Kean e si mantiene nel gruppo di alta classifica. Pareggio tra Torino e Monza con una forte contestazione dei tifosi granata contro il Presidente Cairo. Il Napoli batte di misura la Roma con una rete di Lukaku e torna da solo in testa alla classifica. Nel posticipo altra vittoria della Lazio che piega il Bologna con un netto 3-0. La squadra di Italiano è rimasta in dieci uomini al 35′ del primo tempo per l’espulsione di Pobega. Continua la grande ammucchiata nelle prime posizioni con cinque squadre racchiuse in un punto. Nelle gare del lunedì termina in parità la gara del Castellani tra Empoli e Udinese; vantaggio azzurro ancora una volta con Pellegri, pari friulano nella ripresa con Davis mentre il Lecce di Giampaolo sbanca Venezia 1-0 e inguaia i lagunari.

Questi i risultati e la classifica:

VERONA-INTER 0-5

MILAN-JUVENTUS 0-0

PARMA-ATALANTA 1-3

GENOA-CAGLIARI 2-2

COMO-FIORENTINA 0-2

TORINO-MONZA 1-1

NAPOLI-ROMA 1-0

LAZIO-BOLOGNA 3-0

EMPOLI-UDINESE 1-1

VENEZIA-LECCE 0-1