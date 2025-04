Si è giocata la 31a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con la vittoria del Genoa sull’Udinese che a questo punto blinda la permanenza in Serie A. Davvero una grande lavoro fatto dal nuovo allenatore Vieira subentrato a Gilardino. Il Como strapazza il Monza condannato ormai alla retrocessione in Serie B. Partita incredibile a Parma con l’Inter che chiude il primo tempo in vantaggio di due reti con Darmian e Thuram ma nella ripresa Chivu con tre sostituzioni cambia completamente la gara rimontando sul 2-2 e sfiorando nel finale anche la rete della vittoria. A San Siro inizio da incubo per il Milan che dopo dieci minuti è sotto 2-0 con la Fiorentina per poi rimontare fino al 2-2 finale. Nelle gare della domenica finiscono in parità gli scontri salvezza a Lecce e Empoli facendo restare invariata la situazione in classifica nella lotta salvezza. A Torino il Verona conquista un altro punto verso la salvezza mentre la Lazio espugna Bergamo e resta in piena corsa per la Champions. In parità anche lo scontro per l’Europa tra Roma e Juve. Nel posticipo del lunedì anche il Napoli viene fermato dal pareggio a Bologna e non approfitta del mezzo passo falso dell’Inter. In testa resta l’Inter con tre punti di vantaggio sulla squadra di Conte.

Questi i risultati e la classifica:

GENOA-UDINESE 1-0

MONZA-COMO 1-3

PARMA-INTER 2-2

MILAN-FIORENTINA 2-2

LECCE-VENEZIA 1-1

EMPOLI-CAGLIARI 0-0

TORINO-VERONA 1-1

ATALANTA-LAZIO 0-1

ROMA-JUVENTUS 1-1

BOLOGNA-NAPOLI 1-1