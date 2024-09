Si è giocata la 6a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con la vittoria del Milan sul Lecce con tre gol realizzati dai rossoneri in meno di cinque minuti nel primo tempo. Torna al successo l’Inter a Udine con i primi gol di Lautaro (doppietta) e della Juve a Genova in un Marassi chiuso per squalifica dopo i gravi incidenti tra i tifosi nel derby con la Sampdoria. Pari tra Bologna e Atalanta. Nelle gare della domenica vittoria della Lazio a Torino in una partita spettacolare e ricca di gol che decreta la prima sconfitta in campionato per i granata. Seconda vittoria consecutiva del Como che batte il Verona trascinato dalla doppietta di Cutrone mentre la Roma rimonta lo svantaggio subito e batte il Venezia grazie a una rete decisiva del giovane Pisilli. Termina in parità il derby tra Empoli e Fiorentina mentre il Napoli batte il Monza e vola in testa alla classifica da solo. Nel posticipo del lunedì riscatto del Cagliari che espugna Parma al termine di una partita spettacolare: Cagliari due volte in vantaggio, pareggio del Parma su rigore all’87’ ma un minuto dopo grande gol di Piccoli per il 3-2 finale.

Questi i risultati e la classifica:

MILAN-LECCE 3-0

UDINESE-INTER 2-3

GENOA-JUVENTUS 0-3

BOLOGNA-ATALANTA 1-1

TORINO-LAZIO 2-3

COMO-VERONA 3-2

ROMA-VENEZIA 2-1

EMPOLI-FIORENTINA 0-0

NAPOLI-MONZA 2-0

PARMA-CAGLIARI 2-3