La Serie A 2024/25 è ormai in archivio e in base alla classifica finale vengono ripartiti i Diritti Tv che la Lega Serie A distribuisce ai 20 club del massimo campionato.

La ripartizione viene effettuata in base ad alcuni criteri precisi:

1) 50% in parti uguali tra tutti i club;

2) 28% in base ai risultati sportivi (11,2% legato alla classifica dell’ultimo campionato, 2,8% legato ai punti nell’ultimo campionato, 9,33% legato agli ultimi 5 campionati precedenti all’ultimo e 4,67% legato ai risultati storici);

3) 22% in base al radicamento sociale (di cui l’1,1% legato al minutaggio dei giovani, il 12,54% legato agli spettatori allo stadio e l’8,36% legato all’audience tv).

Secondo le stime redate dal portale Calcio e Finanza, in vetta alla classifica troviamo l’Inter, unica squadra a superare gli 80 milioni di euro davanti a Napoli e Milan che sono sotto i 70 milioni. In fondo alla graduatoria troviamo quattro squadre sotto i 30 milioni che sono Parma, Monza, Empoli e Venezia. Per la squadra azzurra si tratta di 27,7 milioni di euro davanti soltanto al Monza con 26,4 e al Venezia con 25,9.

Un dato che fa riflettere è sicuramente l’enorme disparità tra le prime squadre e le ultime con i primi 4 club che ricevono oltre 285 milioni complessivi (pari a circa 31% del totale), mentre le ultime 5 squadre sommate non arrivano a 150 milioni.