Come ormai sanno anche i sassi, Guido Pagliuca è l’allenatore che l’Empoli ha scelto per ripartire il prossimo anno in serie B. In questi giorni abbiamo raccontato diverse cose, ed abbiamo già evidenziato di come all’inizio della prossima settimana si dovrebbe tenere il confronto diretto tra il tecnico e la società della Juve Stabia. Le Vespe sono ovviamente già al corrente di tutto, hanno già ricevuto le volontà del tecnico di Cecina attraverso gli agenti di questo.

Tra gli elementi già emersi c’è la famosa clausola da 800 mila euro, anche se qualcuno — ma qui bisognerebbe leggere il contratto — ha ipotizzato che sia valida solo in caso di chiamata da una squadra di Serie A. In ogni caso, la Juve Stabia, che non ripartirà da Pagliuca, vorrà comunque qualcosa per quello che potremmo definire un “disturbo”. Ecco che allora si potrebbe ragionare su un’operazione tecnica che coinvolga giocatori. In questo senso, potrebbe entrare in gioco Davide Buglio, nome che PE aveva già anticipato come possibile innesto. La cessione di Buglio, che potrebbe portare nelle casse stabiesi una cifra vicina a quella della clausola, potrebbe rappresentare la soluzione per accontentare tutti. Non è da escludere anche l’ipotesi di un giovane azzurro da mandare in prestito gratuito per la prossima stagione.

Insomma, la soluzione si dovrebbe trovare senza arrivare ai livelli di una telenovela. Nessuno ha interesse a farlo, visto che la situazione è chiara. Chiara al punto che l’Empoli — pur con la giusta dose di prudenza — al momento non ha contattato altri tecnici da tenere pronti nel caso in cui con Pagliuca dovesse saltare tutto. Ancora pochi giorni e la fumata bianca dovrebbe arrivare.