Questo weekend non si giocherà il campionato di Serie A per la pausa dedicata alle varie Nazionali impegnate tra amichevoli e le ultime gare di qualificazione ai prossimi Europei. Dopo 12 giornate disputate si preannuncia un duello Inter-Juventus per la lotta scudetto con i nerazzurri che guidano la classifica con 31 punti, due in più dei bianconeri al secondo posto e tra una settimana le attenzioni saranno tutte sullo scontro diretto tra le due squadre in programma a Torino. Più staccate al momento le altre con il Milan reduce da alcuni deludenti risultati che si trova al terzo posto con 23 punti e il Napoli a quota 20 che ha esonerato il tecnico Garcia per il ritorno dopo dieci anni di Mazzarri. Come già detto, in molti scommettono su una lotta a due tra Inter e Juve con l’Inter che sembra la squadra più forte e completa mentre a vantaggio della Juve il fatto di non disputare le gare di Coppa infrasettimanali.

Nella zona Europa League e Conference troviamo Atalanta, Fiorentina, Roma, Bologna, Monza e Lazio con la squadra di Gasperini che potrebbe inserirsi per un piazzamento Champions.

Per quanto riguarda la lotta salvezza ci sono diverse squadre racchiuse in pochi punti: all’ultimo posto la Salernitana con 5 punti ancora in cerca della prima vittoria in questo campionato e che ha già operato il cambio in panchina con l’arrivo di Pippo Inzaghi, poi il Verona al penultimo posto con 8 punti e il Cagliari al terz’ultimo con 9 punti. Leggermente fuori dalle tre posizioni per la retrocessione l’Empoli con 10 punti, l’Udinese con 11, il Sassuolo con 12 e infine Lecce e Genoa con 14. La squadra che ha subito un vero tracollo è il Verona che dopo le prime due vittorie consecutive nelle prime due giornate, ha realizzato 2 punti nelle restanti dieci. Il tecnico veronese Baroni è stato confermato ma si giocherà tutto alla ripresa del campionato. Chi sta migliorando notevolmente è il Cagliari grazie anche al recupero di diversi giocatori importanti fuori per infortunio e l’Udinese che ha esonerato il tecnico Sottil per il ritorno di Cioffi. Proprio quest’ultimo nelle tre gare disputate ha ottenuto 5 punti contro Monza, Milan e Atalanta.

La Serie A, come detto, riprenderà sabato 25 novembre con gli anticipi della 13° giornata che si concluderà lunedì 27. Questo il programma completo:

SALERNITANA-LAZIO SABATO 25/11 ore 15:00

ATALANTA-NAPOLI SABATO 25/11 ore 18:00

MILAN-FIORENTINA SABATO 25/11 ORE 20:45

CAGLIARI-MONZA DOMENICA 26/11 ORE 12:30

EMPOLI-SASSUOLO DOMENICA 26/11 ORE 15:00

FROSINONE-GENOA DOMENICA 26/11 ORE 15:00

ROMA-UDINESE DOMENICA 26/11 ORE 18:00

JUVENTUS-INTER DOMENICA 26/11 ORE 20:45

VERONA-LECCE LUNEDI’ 27/11 ORE 18:30

BOLOGNA-TORINO LUN.27/11 ORE 20:45