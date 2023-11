Ultimo allenamento settimanale per gli azzurri di Aurelio Andreazzoli. La squadra ha sostenuto un allenamento diviso tra palestra e campo, la seconda parte ha ovviamente visto il lavoro tattico che prevalentemente si incentra sul 4-3-2-1. Il tecnico di Massa ha fatto disputare una partitella a campo ridotto che ha visto due squadre mescolate, non dando quindi potenziali punti di riferimento per quella che potrebbe essere la prossima formazione titolare. Ricordiamo che al momento si lavora senza tutti i ragazzi che sono stati chiamati dalle rispettive nazionali.

Assente ancora Baldanzi, ma la settimana prossima potrebbe tornare a disposizione. Da evidenziare come ci siano alcuni elementi che stiano vivendo una crescita molto importante. Anche oggi in grande spolvero Kovalenko, che sicuramente adesso vorrà mettere in difficoltà Andreazzoli per una maglia da titolare. In evidente crescita anche Daniel Maldini che fa vedere cose molto interessanti, e poi un Cancellieri che a tratti fa stropicciare gli occhi. Sta molto bene anche Caprile, la sensazione però è che per lui sarà molto difficile riprendere il posto tra i pali.

Chi invece appare ancora in leggero ritardo è Mattia Destro. La squadra domani si fermerà per due giorni di riposo, martedi di nuovo in campo per preparare la sfida con il Sassuolo