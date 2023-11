Martedi 21 Novembre, al via il Gran Gala’ del Calcio riservato ai migliori atleti della stagione 2022/2023, si appresta a vivere la sua dodicesima edizione affermandosi come uno degli eventi più attesi. Si è tenuta questa mattina, a Salerno, la presentazione ufficiale. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, quest’anno andrà di scena presso il Saint Joseph Resort di Salerno. Un premio diventato negli anni uno dei più importanti nel panorama nazionale.

Tra i premiati ci sarà Fabiano Parisi che riceverà il riconoscimento come “Miglior Giovane Calciatore dell’anno”. L’irpino è adesso in forza alla Fiorentina, va da se però che il premio viene vinto per quanto fatto nella passata stagione con la maglia azzurra. Un’annata importante, quella di Fabiano, che lo ha consacrato come uno dei migliori giovani del panorama nazionale. Tra le tantissime altre categorie non si ritrovano altri premi riconducibili all’Empoli.