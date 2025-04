Come reso noto qualche ora fa con una nota ufficiale, tutte le attività sportive in programma nella giornata odierna sono state rinviate. Tra queste c’erano le quattro partite della 33^ giornata di serie A in programma oggi.

La lega serie A attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto che le gare verranno recuperate tutte mercoledì 23 aprile alle ore 18.30, fra l’altro in quella data è previsto il ritorno del derby di Coppa Italia tra Milan ed Inter mentre, come noto, gli azzurri scenderanno in campo alle ore 21 del giorno successivo a Bologna.

Ecco il quadro dei recuperi:

Cagliari-Fiorentina

Genoa-Lazio

Parma-Juventus

Torino-Udinese