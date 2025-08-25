Si è giocato la prima giornata del campionato di Serie B. Vittorie per Empoli, Palermo, Venezia e Monza. Spicca l’impresa della Carrarese a Spezia e del Modena a Genova con la Samp.

Ecco tutti i risultati:

PESCARA-CESENA 1-3

V.ENTELLA-JUVE STABIA 1-1

EMPOLI-PADOVA 3-1

PALERMO-REGGIANA 2-1

MONZA-MANTOVA 1-0

VENEZIA-BARI 2-1

SPEZIA-CARRARESE 0-2

FROSINONE-AVELLINO 2-0

CATANZARO-SUDTIROL 1-1

SAMPDORIA-MODENA 0-2