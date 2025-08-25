Si è giocato la prima giornata del campionato di Serie B. Vittorie per Empoli, Palermo, Venezia e Monza. Spicca l’impresa della Carrarese a Spezia e del Modena a Genova con la Samp.
Ecco tutti i risultati:
PESCARA-CESENA 1-3
V.ENTELLA-JUVE STABIA 1-1
EMPOLI-PADOVA 3-1
PALERMO-REGGIANA 2-1
MONZA-MANTOVA 1-0
VENEZIA-BARI 2-1
SPEZIA-CARRARESE 0-2
FROSINONE-AVELLINO 2-0
CATANZARO-SUDTIROL 1-1
SAMPDORIA-MODENA 0-2
Non è un’impresa quella del Modena. Chi segue la b dallo scorso anno sa che Cesena e Modena sono fra le squadre più attrezzate per centrare almeno i playoff
Menomale che non s’è preso Pafundi….
Se prendiamo Fortini , Bohinen o Maggiore e Moro entriamo nel lotto delle inseguitrici del palermo