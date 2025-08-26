Dalle parole ai fatti. Quelli con i quali il Comune di Empoli, dopo l’annuncio fatto in Consiglio Comunale dal Sindaco il 23 luglio scorso, ha registrato il 22 agosto la delibera G.M. n. 200 (adottata il 25 luglio!!!!!) con la quale ufficializza il pubblico interesse dell’ “operazione Stadio Cstellani”. Perdonateci se la chiamiamo così ma quello che il Comune ha approvato, coma abbiamo già evidenziato in un nostro precedente articolo del 12 agosto scorso e come si capirà dal documento che alleghiamo a questo articolo, non è solo un intervento per il rifacimento di uno Stadio ma qualcosa di più, di molto di più. Lo si può desumere infatti anche leggendo il varbale redatto dalla Responsabile Unica del Procedimento del Comune Ing. Roberta Scardigli. Riteniamo di fare cosa utile proporre tale verbale dove è ricostruita non solo la storia che ha portato alla decisione finale e sono riepilagti gli interventi che si andranno a fare ma sono anche inserite le osservazioni alla “Proposta” finale presentata dall’Empoli FC da parte del dott. Roberto Bresci che, nella sua qualità di supporto finanziario alla Responsabile Unica di progetto, ritiene che il piano economico-finanziario presentato abbia “una struttura articolata e coerente con gli obiettivi dell’intervento, dimostrando una sostanziale solidità sotto il profilo economico-finanziario e una buona tenuta in termini di sostenibilità”. Per chi avesse la voglia e la pazienza di leggere il verbale si potrà vedere che non mancano alcuni elemento di criticità e qualche preoccupazione ma la strada è avviata e crediamo che un ulteriore stop o, peggio, un ritorno indietro sarebbero non solo una pessima figura per i soggetti interessati e per la loro credibilità, ma una beffa che la comunità non merita e che potrebbe lasciare ferite profonde ed insanabili nel rapporto fiduciario tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale, tra i tifosi e l’Empoli FC.

Verbale Delib. GM 200-2025

Quello che preme rilevare oggi è che il percorso per l’intervento è ora avviato e, fermo restando che per la sua piena esecutività mancano alcuni pareri da parte di vari Organi interessati possiamo dire che tra settembre e ottobre dovrebbe essere redatto il bando definitivo. Nella Delibera Comunale e nel verbale ad essa allagato che vi proponiamo e nel quale, come detto, si ripercorre la storia del processo che ha portato il Comune e l’Empoli a scegliere la via del project financig per arrivare alla conclusioni di oggi, si ricorda tra l’altro come il Comune abbia voluto coinvolgere i cittadini in un questa sttoria, attraverso un percorso partecipativo ben delineato. E’ anche alla luce di questa scelta politico-comunicativa, che ci è sembrata opportuna e di apertura al confronto con la città, che non comprendiamo il perché l’Amministrazione Comunale di Empoli non abbia presentato insieme alla Delibera del 25 luglio anche la “Proposta” presentata dall’Empoli che costituisce la base del provvedimento adottato. Era già accaduto con la delibera G.M. n. 4 dello scorso gennaio e ci chiediamo perché il Comune, che vuole fare della trasparenza del suo operato un suo tratto distintivo e qualificante, ritenga di non rendere pubblico un documento che è alla base di un suo atto amministrativo tanto che più volte viene richiamato con il nome generico di “Proposta”. Uno “scivolone”, a nostro avviso, del quale l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto e potuto fare a meno.