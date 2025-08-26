Gli azzurri di Guido Pagliuca sono già al lavoro in vista della seconda giornata di campionato, in programma venerdì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una sfida che riporterà l’Empoli di fronte alla Reggiana, avversaria affrontata appena due settimane fa in Coppa Italia. Il lavoro tattico del tecnico prosegue nel solco tracciato a inizio luglio, anche se qualche variazione è stata introdotta strada facendo. Se nelle prime settimane si era dato ampio spazio al 3-4-2-1, oggi l’attenzione si concentra maggiormente sul 3-5-2, modulo che sembra offrire più garanzie, pur senza accantonare del tutto la soluzione iniziale.
Sul fronte degli infortuni non ci sono rientri immediati, anche se la speranza è quella di recuperare almeno Edoardo Saporiti nel corso della settimana. Più “complicata” invece la situazione di Steven Shpendi: l’attaccante albanese con ogni probabilità tornerà disponibile soltanto dopo la sosta per le nazionali. Per quanto riguarda la formazione, è ancora presto per delineare l’undici titolare che affronterà la squadra di Dionigi, ma la sensazione è che si possa ripartire dalla stessa squadra vittoriosa contro il Padova, con Popov pronto a partire dal primo minuto al posto dello stesso Shpendi. Restano comunque alcuni ballottaggi: a sinistra Carboni ha ben figurato nel ruolo di quinto, ma Moruzzi si sta allenando con grande intensità e potrebbe insidiare il compagno. Un Moruzzi che potrebbe giocarsela anche con Yepes. In difesa, rientra dalla squalifica Guarino, che proverà a giocarsi le sue carte per il ruolo di centrale, anche se Lovato appare al momento favorito.
La preparazione proseguirà quotidianamente fino alla rifinitura di giovedì, dopodiché la squadra partirà alla volta dell’Emilia; prima ci saranno le parole di Pagliuca in conferenza.
Si ma cosa ha avuto Shpendi? Distorsione? Non si è capito sabato.
Moruzzi al posto di Yepes? Ma sono 2 ruoli completamente diversi.
Manca un bel centrocampista, soprattutto se giochiamo col 352.
In alternativa opterei per Ilie un po più dietro e inserire davanti Busiello insieme Popov
Curto Lovato Obaretin
Elia Ignacchitti Belardinelli Yepes/Ilie Carboni/Moruzzi
Popov Ilie/Busiello
Guarino è il difensore più forte che abbiamo e giustamente facciamo giocare Curto
Il più forte non lo so, sicuramente è quello che dovremmo far giocare in quanto giovane e nostro e quindi “rivendibile” nel prossimo futuro. Curto però gioca a dx, mentre guarino al centro come Lovato. O uno dei due si adatta a destra oppure penso rimarremo con questa difesa titolare
Tanto per…..
Al di là chi deve giocare tra Curto e Guarino, ma Curto è stato acquistato a titolo definitivo dall’Empoli, quindi come Guarino sono 2 giocatori di proprietà
C’è un interessante articolo sulla gazzetta di stamani dove delle 20 squadre di b c’è la somma in entrata e in uscita per il mercato. Come uscite, noi siamo la terza o quarta squadra con circa 3,5 milioni spesi. Oltre mezza serie B non ha speso nemmeno un milione (sono tutti prestiti e baratti). il Venezia ha speso 6 milioni incassandone 12 (poi altre 12-13 arriveranno dalla cessione di Nicolussi) la Samp ha speso 8 milioni. Sono dati che devono far riflettere. Comunque la b senza i 35 milioni delle tv è a guadagno zero se tutti fanno così. Vero abbiamo il paracadute, ma anche Monza e Venezia ce l’hanno e hanno speso grosso modo quanto noi. La miglior qualità rispetto a noi è che alcuni dell’ anno scorso loro li hanno tenuti, noi invece piazza pulita. Tutto qua. Se la redazione vuole pubblicarlo, è interessante
Fonte transfermarket, si è speso 4,65 milioni. 2,2 Sphendi 1,7 Elia 0,750 Curto
Sì,è impossibile non notare che il Venezia solo per il fatto che ha giocatori dello scorso anno, parte molto avanti rispetto a noi.
Vero anche che il loro obbiettivo dichiarato è la promozione,come quello del Palermo.
NOi abbiamo rifondato e non possiamo partire con quei propositi,che difatti non son stati apertamente professati.
Bisogna capire a che linea di galleggiamento si porrà questa squadra.
Shpendi lo scorso anno è stato fermo 45 giorni per problemi al legamento.
Secondo me ha avuto una ricaduta.Dal campo è uscito camminando senza grossi problemi.Pare sia abbastanza “caduco”,ma questo anche perchè non si sta sviluppando fisicamente come dovrebbe.
Basti guardare la storia di Grealish:aveva un fisico come il suo e ovunque andasse a giocare a livello giovanile gli facevano pressione affinchè si sviluppasse fisicamente,fino a che non ha raggiunto una struttura fisica che gli consentisse di supportare il suo stile di gioco.
Secondo me è un ragazzo che per il suo stile di gioco ha bisogno di una struttura fisica più resistente.
Questa è un’osservazione a margioen che magari ci incastra poco con l’infortunio che ha subito,ovviamente.
Venerdì sera riproporrei la formazione di sabato scorso, ovviamente non sono un allenatore e non capisco se qualche cambio vada fatto in virtù dell’avversario. Nella mia ignoranza partirei coi soliti, Popov al posto di Spendhi.
Cercherei, partita alla mano, di fare prima i cambi x dare minutaggio a tanti. Però questo dipenderà molto dal film della partita.
No, non si toccava il ginocchio, ma la caviglia Shpendi. Di sicuro non è un ragazzo fortunato
Guarino, se rientra, sarà al posto di Curto. Non certo di un Lovato così autorevole.
Il problema come ha scritto qualcun altro è che Guarino gioca al centro nel ruolo di Lovato non a dx nel ruolo di Curto. Quindi o Guarino o Lovato uno dei 2 sta fuori
Palermo e Venezia di un altro pianeta ma con un centrocampista forte e un attaccante di categoria son convinto che possiamo dire la nostra. Anche il Pisa non partiva come favorito
Sulla gazzetta parlano di Di Francesco all Empoli. Sarebbe perfetto per noi. Top player x la b
Di Francesco tanta roba,poi anche attaccato alla piazza…Conosciuto dal vivo e mi pareva molto triste all’idea di andar via da Empoli.
Esatto. Poi era giusta 31
Unico dubbio:non ci hanno dato Vasic per paura di rinforzarci.Figuriamoci con Di Francesco.
Magari in questo caso è il giocatore che spinge per tornare.