Gli azzurri di Guido Pagliuca sono già al lavoro in vista della seconda giornata di campionato, in programma venerdì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una sfida che riporterà l’Empoli di fronte alla Reggiana, avversaria affrontata appena due settimane fa in Coppa Italia. Il lavoro tattico del tecnico prosegue nel solco tracciato a inizio luglio, anche se qualche variazione è stata introdotta strada facendo. Se nelle prime settimane si era dato ampio spazio al 3-4-2-1, oggi l’attenzione si concentra maggiormente sul 3-5-2, modulo che sembra offrire più garanzie, pur senza accantonare del tutto la soluzione iniziale.

Sul fronte degli infortuni non ci sono rientri immediati, anche se la speranza è quella di recuperare almeno Edoardo Saporiti nel corso della settimana. Più “complicata” invece la situazione di Steven Shpendi: l’attaccante albanese con ogni probabilità tornerà disponibile soltanto dopo la sosta per le nazionali. Per quanto riguarda la formazione, è ancora presto per delineare l’undici titolare che affronterà la squadra di Dionigi, ma la sensazione è che si possa ripartire dalla stessa squadra vittoriosa contro il Padova, con Popov pronto a partire dal primo minuto al posto dello stesso Shpendi. Restano comunque alcuni ballottaggi: a sinistra Carboni ha ben figurato nel ruolo di quinto, ma Moruzzi si sta allenando con grande intensità e potrebbe insidiare il compagno. Un Moruzzi che potrebbe giocarsela anche con Yepes. In difesa, rientra dalla squalifica Guarino, che proverà a giocarsi le sue carte per il ruolo di centrale, anche se Lovato appare al momento favorito.

La preparazione proseguirà quotidianamente fino alla rifinitura di giovedì, dopodiché la squadra partirà alla volta dell’Emilia; prima ci saranno le parole di Pagliuca in conferenza.