Meno di una settimana al termine del calciomercato estivo 2025 e in casa Empoli la parola “chiusura” non è ancora contemplata. La dirigenza azzurra, infatti, lavora per portare a Guido Pagliuca almeno due o tre nuovi innesti, oltre a definire le uscite di quei giocatori che troveranno meno spazio nel corso della stagione. Il focus rimane principalmente sul reparto più avanzato, con l’obiettivo di inserire un profilo esperto e complementare agli attuali interpreti. In quest’ottica, nelle ultime ore è emerso un nuovo nome: quello di Giuseppe Caso, classe 1998, di proprietà del Modena.

Il giocatore campano sembra ormai ai margini del progetto dei canarini, con cui è in rottura: non è stato neppure convocato per la sfida di ieri sera contro la Sampdoria. Eppure, nella scorsa stagione di Serie B, Caso si è distinto con numeri importanti: 30 presenze, 5 reti e 3 assist, diventando nella seconda parte di campionato un titolare quasi inamovibile per la squadra emiliana. Dal punto di vista tattico, nel 3-5-2 disegnato da Pagliuca, Caso troverebbe collocazione come seconda punta, al fianco di un centravanti di riferimento. In quella posizione potrebbe sfruttare al meglio la sua capacità di attaccare la profondità e di incidere nelle transizioni veloci. Nel 3-4-2-1, invece, l’ex Arezzo potrebbe muoversi più naturalmente in una delle due caselle da trequartista, ruolo che gli permetterebbe di esprimere sia le sue accelerazioni che la crescente attitudine alla rifinitura. Non solo velocità e strappi: negli ultimi anni Caso ha affinato anche la capacità di dialogare con i compagni, offrendo soluzioni di gioco e appoggi utili nello sviluppo della manovra. Rimane però più incisivo quando può puntare l’uomo e creare superiorità con le sue progressioni.

Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Caso ha già una carriera variegata alle spalle: ha indossato le maglie di Genoa, Arezzo, Cuneo, Cosenza, Frosinone e, appunto, Modena. Come sempre, sarà il tempo a dire se l’interesse dell’Empoli diventerà una vera trattativa o resterà un semplice abboccamento di mercato.