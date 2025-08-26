Sfida numero 9 quella che si giocherà venerdi sera tra Reggiana ed Empoli in terra emiliana. Due successi azzurri, poi cinque vittorie per i reggiani e due pareggi. Per la seconda volta la sfida si giocherà al “Mapei Stadium”

La prima sfida risale al 28 settembre 1930, prima giornata del girone B della Prima Divisione, con la Reggiana vittoriosa 4-3 (tripletta di Raggio e gol di Violi, con marcature azzurre firmate da Baviera, Conforti e Romboli). La gara torna per tre volte nella seconda metà degli anni quaranta, in Serie B: pareggio 1-1 con Benito Lorenzi a rispondere al vantaggio locale di Foglio nel settembre del 1946; prima, e unica, vittoria azzurra, firmata Calichio nel novembre del 1948 e nuovo pareggio, ancora 1-1 con gol di Scagliarini e Bortoletto nel 1950.

Successo Reggiana per 3-0 nella Serie C del 1953, con la doppietta di Panciroli e il gol di Checchi. Nelle ultime tre sfide, giocate in Serie C nella seconda metà degli anni Settanta, ancora tre successi emiliani. Successo 1-0 firmato Neri nel settembre del 1976, Podestà e Vaccario decisero la gara del settembre 1977; arriva poi un 4-2 nel settembre del 1980, con le reti reggiane di Zandoli, Erba, Tappi, Mossini e la doppietta azzurra di Rezzadore. L’ultimo precedente, gara giocata al “Mapei”, è relativo all’Aprile del 2021, vincono i nostri 1-0 grazie ad un gol di Matos.

Vediamo la cronistoria delle gare tra granata ed azzurri a Reggio Emilia:

1930/31 Prima Div 4-3

1946/47 Serie B 1-1

1948/49 Serie B 0-1

1949/50 Serie B 1-1

1976/77 Serie C 1-0

1977/78 Serie C 2-0

1980/81 Serie C 4-2

2020/21 Serie B 0-1