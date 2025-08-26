4373. Questo il dato degli abbonamenti sottoscritti dal popolo azzurro alla vigilia della prima giornata di campionato. Un numero destinato a crescere perché “RICOMINCIO DA TE”, la campagna abbonamenti dell’Empoli Football Club per la stagione 2025/26, non è ancora chiusa e ripartirà domani mercoledì 27 agosto dalle ore 16.00.

Sarà possibile abbonarsi all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point dello Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, all’Unione Clubs Azzurri oppure online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php.

La campagna abbonamenti azzurra, come noto, prevede prezzi ridotti per Donne, Under 14, Under 18, Under 25, Over 65 e persone con disabilità con invalidità maggiore o uguale al 75% e una tariffa speciale dedicata alle famiglie.

Ed inoltre, se non vuoi pagare l’abbonamento in unica soluzione, sarà possibile rateizzarlo in comode rate a tasso zero nei punti vendita oppure su https://empolifc.vivaticket.it/index.php.

ORARI PUNTI VENDITA

EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)

Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Da martedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00



EMPOLI POINT (Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, Empoli)

Mercoledì 27, venerdì 29 agosto dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Giovedì 28 agosto dalle ore 16.30 alle ore 19.30

Sabato 30 agosto dalle ore 9.30 alle ore 13.00

UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)

Dal lunedì al venerdì dalle 21.00 alle 23.00

Ricordiamo che la Fidelity Card Empoli Member è l’unico supporto magnetico che abilita l’accesso allo Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena ed è quindi indispensabile esserne in possesso per sottoscrivere l’abbonamento. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento utilizzando il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php, ricaricando la propria Fidelity Card Empoli Member (inserendo il proprio codice tessera 019…) e stampando direttamente da casa il tagliando pro-memoria oppure recandosi direttamente i presso i punti vendita autorizzati.

Empoli Fc