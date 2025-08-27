Non siamo soltanto all’antivigilia del secondo impegno degli azzurri, venerdì sera ore 20.30 al “Mapei Stadium” sul campo della Reggiana ma anche le ultime battute della sessione estiva di calciomercato, che ricordiamo terminerà lunedì 1^ settembre alle ore 20. Il lavoro del ds Gemmi non è solo in entrata alla ricerca di quei elementi in grado di fornire a mister Guido Pagliuca una rosa più completa di quanto non sia adesso.

L’intenzione è di mandare a giocare chi non è centrale nel progetto e rischierebbe di giocare poco. Questo è il caso del centrocampista polacco Iwo Kaczmarski, su di lui ha messo gli occhi la Ternana per rinforzare la linea mediana. Da quanto si apprende dal sito Ternananews.it le parti sarebbero vicine, potrebbe esserci la fumata bianca entro breve. Non resta che attendere le prossime che potrebbero portare all’ufficialità dell’operazione.