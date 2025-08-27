Non siamo soltanto all’antivigilia del secondo impegno degli azzurri, venerdì sera ore 20.30 al “Mapei Stadium” sul campo della Reggiana ma anche le ultime battute della sessione estiva di calciomercato, che ricordiamo terminerà lunedì 1^ settembre alle ore 20. Il lavoro del ds Gemmi non è solo in entrata alla ricerca di quei elementi in grado di fornire a mister Guido Pagliuca una rosa più completa di quanto non sia adesso.
L’intenzione è di mandare a giocare chi non è centrale nel progetto e rischierebbe di giocare poco. Questo è il caso del centrocampista polacco Iwo Kaczmarski, su di lui ha messo gli occhi la Ternana per rinforzare la linea mediana. Da quanto si apprende dal sito Ternananews.it le parti sarebbero vicine, potrebbe esserci la fumata bianca entro breve. Non resta che attendere le prossime che potrebbero portare all’ufficialità dell’operazione.
A me non dispiace come giocatore, sicuramente può crescere e giocando titolare un anno, non può che fargli bene
Si esatto, un anno in C ed oltra a fargli bene possiamo capire se puntarci l’anno prossimo o meno.
Bo …non lo lo darei via adesso , almeno che non si prenda un bel centrocampista con cambio di passo , Strappi ed intensità agonistica
Esatto. Lo devi dare via solo se prendi un nuovo centrocampista. Ad oggi con Hass e Degli Innocenti fuori se giochi col 352 Yepes, Belardinelli ed Ignacchiti dentro, ma in panchina chi c’è per fare un cambio? A parte questo Kamacka nessuno altro. Rimaniamo corti come l’anno scorso mi raccomando.
Secondo me ha delle buone qualità, spero che vada a giocare in prestito (e non via a titolo definitivo) per capire se possa essere utile in futuro
Giocatore da restare in rosa perché il ragazzo sa giocare al calcio..mi raccomando cedetelo..per poi prendere qualcuno rotto cronico..Ivo è integro..e bravo..per me lo fate apposta a farvi del male