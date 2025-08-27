Va avanti senza sosta il lavoro degli azzurri in vista della sfida di venerdì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Reggiana, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie B 2025/26. Nulla di particolarmente nuovo rispetto a quanto raccontato ieri: mister Guido Pagliuca prosegue il suo percorso e, dal punto di vista tattico, non dovrebbe discostarsi dal 3-5-2 visto sia sabato scorso contro il Padova, sia due settimane fa proprio contro la stessa Reggiana in Coppa Italia.

I riflettori restano puntati su Steven Shpendi: si proverà fino all’ultimo un recupero in extremis, ma la sensazione è che l’albanese tornerà a disposizione soltanto dopo la sosta, in occasione del match interno contro lo Spezia. Proprio per questo motivo, dall’inizio contro i granata emiliani si dovrebbe rivedere Popov, protagonista assoluto alla prima giornata con una doppietta. Un dubbio riguarda la difesa. Con il rientro di Guarino, assente all’esordio a causa della squalifica rimediata lo scorso anno, il tecnico azzurro sta valutando alcune soluzioni: possibile lo spostamento di Lovato, che potrebbe prendere il posto di Curto o di Obaretin, lasciando così a Guarino la posizione centrale della retroguardia. Non è però da escludere nemmeno la conferma in blocco del terzetto visto settimana scorsa.

Nessuna novità sul fronte degli indisponibili: restano ai box Haas, Degli Innocenti e Pellegri, insieme a Edoardo Saporiti. Procedono invece i recuperi di Campaniello e Konate, che hanno ripreso a lavorare in gruppo. La squadra continuerà ad allenarsi oggi, mercoledì, mentre domani – giovedì 28 – sosterrà la rifinitura prima della partenza verso l’Emilia.