Si entra ormai nei giorni decisivi del calciomercato estivo e l’Empoli è al lavoro per completare la rosa che sarà poi consegnata in via definitiva a mister Guido Pagliuca. Come andiamo ripetendo da tempo, le attenzioni principali restano concentrate sulla metà campo offensiva: centrocampo, trequarti e attacco. Nelle ultime ore è emerso un interesse concreto per un profilo di esperienza, in cerca di rilancio dopo una stagione complicata. Si tratta di Toma Basic, classe 1996, nato a Zagabria e attualmente di proprietà della Lazio. Il centrocampista croato è ormai ai margini del progetto biancoceleste: lo scorso anno non ha mai messo piede in campo, restando fuori dalle convocazioni nella prima parte di stagione e limitandosi a qualche panchina nella seconda. Anche quest’anno, nella gara d’esordio della Lazio a Como, è rimasto a guardare per tutti i 90 minuti.
Eppure Basic porta con sé un bagaglio importante: 69 presenze in Serie A, arricchite da un gol e due assist, oltre a un’esperienza internazionale di livello grazie agli 82 gettoni collezionati con la maglia del Bordeaux in Francia. In Italia, oltre ai biancocelesti, ha vestito anche la casacca della Salernitana. Nell’attuale 3-5-2 di Pagliuca, Basic troverebbe collocazione naturale come mezzala, probabilmente sul centro-sinistra. Potrebbe interpretare il ruolo in maniera dinamica, partecipando alla costruzione, accompagnando le punte e cercando l’inserimento in area, sfruttando anche la sua fisicità sulle palle inattive. In caso di passaggio al 3-4-2-1, invece, potrebbe agire davanti alla difesa, da mediano accanto a un compagno più votato all’impostazione.
Il nome di Basic, di fatto, rappresenta un’alternativa a quello di Andrea Ghion, obiettivo già noto ma difficile da raggiungere per questioni economiche. Saranno dunque i prossimi giorni a chiarire se l’Empoli deciderà davvero di puntare sul croato per rinforzare il proprio centrocampo.
Essendo Croato ed ancora meno legato a rimanere per forza in Italia dubito accetterebbe di giocare in B, magari preferisce un campionato anche esotico o minore, ma di prima divisione.
Il nome era già stato fatto ampiamente l’anno scorso, ma se veniva scritto che era un lentone, immagino dopo un anno senza partite. Quest’anno con una Lazio senza Coppa li non ci resta per forza, a caratura sarebbe da sperare arrivasse, ma non si sà in quai condizioni psicofisiche e se è in linea con la squadra che sta nascendo fatta di corsa, gioventù ed umiltà
Cmq ha un piccolo problemino Prende quasi 2 mln all’ anno e non credo sia uno stipendio da Empoli
A me non sembra sto gran che basic, Andrea78 hai perfettamente ragione, non credo voglia venire ad Empoli, almeno che non gli venga proposto un contratto molto dispendioso, boh… Staremo a vede’
Doc infatti se detto la stesso cosa
attendo responso di GANDALF
Lui attende ancora l’esplosione di Satriano e altri bidoni simili 😂🤦
Mi pare di aver visto una dichiarazione del pres.che dice che per noi costa troppo non credo proprio che venga . A questi punti meglio di Francesco
SOn giocatori diametralmente diversi.
Il discorso che ,essendo croato, potrebbe non avere interesse a giocare in italia,mi sembra onestamente strampalato e che vale a questo punto per qualsiasi giocatore straniero di cui si ventili l’arrivo.
Anzi vi dirò di più,i croati, solitamente ,hanno un’indole pugnace abbastanza pronunciata,prova ne è che nel passato erano tra i più richiesti come mercenari.
A livello tecnico,un mio collega laziale riporta queste note:Un solo piede ,poco tecnico ,legnoso ,limitato nei movimenti,un giocatore di posizione che si limita a fare il suo compito.
NOn un bel ritratto,ma tant’è,ricordiamoci che siamo in B..
Nicola non ho scritto quello che hai detto tu. Ho scritto che probabilmente essendo oltretutto non Italiano è ancora meno legato a rimanere per forza in Italia da declassarsi di stipendio e categoria.
Florenzi del Cosenza. Prendiamo Florenzi del Cosenza e diamo noia a Palermo e Venezia.
Ma cerri no ?
Serve un buttafuori?
No
Da prendere subito se ci sono le condizioni.
Forza Empoli sempre
Un altro lentone.
Evitare assolutamente.
C’è articoli su siti della Lazio dove il Xorsi dice che Basic costa troppo
https://www.google.com/amp/s/m.lalaziosiamonoi.it/amp/news/calciomercato-lazio-basic-all-empoli-corsi-impossibile-costa-troppo-230320
Corsi
A centrocampo una pedina ancora in attesa di Haas e Degl’Innocenti è fondamentale…forse sarà un nome a sorpresa il 1 settembre
Florenzi del Cosenza va preso.
Questo e’ piu’ lento di me…non ha tiro da fuori non e’ tecnico….ma cosa si prende a fare…ogni tanto i pacchi li prendono anche gli altri….l’hanno mandato in prestito in ogni dove per vedere se esplodeva ma niente……
Abbiamo l’ex di sportivo del Cosenza….abbiamo Perna come responsabile scouting ex Cosenza e abbiamo Busce’ ad allenare il Cosenza….
C’e’ un ragazzo del 2002 Florenzi forte forte forte…..con 700/800 mila euro te lo porti a titolo definitivo non mi torna che non si prenda un prospetto da Empoli cosi…..
Per Florenzi non è così semplice perché ha gli occhi addosso di diverse società di serie A e costa di più di 7/800.000 euro…altrimenti lo avevano già preso da un mese…
https://m.tuttomercatoweb.com/amp/serie-c/cosenza-florenzi-verso-l-addio-ma-il-club-non-fa-sconti-servono-800mila-euro-2118796
https://m.youtube.com/shorts/T6mFesAQOkI
Vi metto anche il gol che ha fatto domenica contro il Monopoli….maremma berva
Visto dal vivo 😁
Magari val la pena ricordare che Florenzi e Basic sono 2 mondi opposti. Il primo frizzante, con frequenza e ottimizzabile in diverse zone del campo (dal centrocampo in su), ma con fisico alla Barella ( non é un difetto, è un dato oggettivo). Inoltre é un ragazzo straordinariamente umile. Basic e un 190 cm di sostanza e buona tecnica. Da il meglio di sé a 2 a centrocampo. Ottimo sinistro anche sui calci piazzati. Ma ha un appeal ( e prezzo), decisamente importanti.
Hai ragione ma preferisco Barella-Florenzi…..
Ovviamente Soggettivamente
👍🏼😉
credo che un 2002 con queste doti le possa meritare e ti metti in casa un centrocampista piccolo ma di gamba e vivace.
corsi dice che basic costa troppo, vorrei florenzi del cosenza e magari un altro per fare numero tipo coli saco perchè non abbiamo una squadra lunga e considerato lo scorso anno in cui siamo stati devastati dagli infortuni sarebbe meglio prevenire, poi secondo me un trequartista (arena?) e una punta vorrei tanto moro
SE VUOI FARE QUALCOSA DI IMPORTANTE DOVETE PRENDERE SUBITO BASIC..se vuoi fare un campionato anonimo ai margini dei playout allora va bene Ghion..Caso..Florenzi..Cuppone…
no cuppone no dai
ci s’ha già ì coppone pe’ fa la spesa
Florenzi scadenza 2026 ed in serie C. Se non riusciamo a prendere un profilo del genere facciamo festa.
È da un mo che lassù hanno fatto festa, ma ancora non vene siete accorti
Elia chi l’ha preso? La tu sorella?
Fulignati?
Obaretin?
Curto?
Moruzzi?
Carboni?
Yepes?
Popov chi l’ha scoperto? La fata turchina?
No dicci tutto te come vanno le cose lassù
basic,di francesco sfumati,si punta sull’infortunato caso.
Ancoora
Questo basic spunta a ogni sessione di calciomercato. Evidentemente il suo agente è uno dei nostri “amici”
Tranquilli ora arriva LUCA
luca chi, quello che era gay?
Luca Moro!
Basic comunque non verrà, Fa.brizio ha già detto esplicitamente che costa troppo di stipendio e la Lazio spera di sbolognarlo in Arabia o in qualche campionato dove pagano e lui non deve nè pagargli lo stipendio in toto o in parte.
Peccato aver perso Di Francesco….
Ha preferito Catanzaro( città più brutta d Italia) alla nostra bella Toscana.
Buongiorno un centro campista di categoria che seguo da tempo del Modena e Nicolas schiavi che ora alla carrarese acquistando lui fa salto di qualità al centro campo un suggerimento per empoli fc
Luca Moro va all’Huesca, in Spagna…e considerando che il Sassuolo ha già dato via Mulattieri, non credo vogliano privarsi anche di Pierini
Basta che un giocatore costi un po di più non si prende..allora virate per il rotto cronico Caso..che un costa nulla