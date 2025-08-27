Si entra ormai nei giorni decisivi del calciomercato estivo e l’Empoli è al lavoro per completare la rosa che sarà poi consegnata in via definitiva a mister Guido Pagliuca. Come andiamo ripetendo da tempo, le attenzioni principali restano concentrate sulla metà campo offensiva: centrocampo, trequarti e attacco. Nelle ultime ore è emerso un interesse concreto per un profilo di esperienza, in cerca di rilancio dopo una stagione complicata. Si tratta di Toma Basic, classe 1996, nato a Zagabria e attualmente di proprietà della Lazio. Il centrocampista croato è ormai ai margini del progetto biancoceleste: lo scorso anno non ha mai messo piede in campo, restando fuori dalle convocazioni nella prima parte di stagione e limitandosi a qualche panchina nella seconda. Anche quest’anno, nella gara d’esordio della Lazio a Como, è rimasto a guardare per tutti i 90 minuti.

Eppure Basic porta con sé un bagaglio importante: 69 presenze in Serie A, arricchite da un gol e due assist, oltre a un’esperienza internazionale di livello grazie agli 82 gettoni collezionati con la maglia del Bordeaux in Francia. In Italia, oltre ai biancocelesti, ha vestito anche la casacca della Salernitana. Nell’attuale 3-5-2 di Pagliuca, Basic troverebbe collocazione naturale come mezzala, probabilmente sul centro-sinistra. Potrebbe interpretare il ruolo in maniera dinamica, partecipando alla costruzione, accompagnando le punte e cercando l’inserimento in area, sfruttando anche la sua fisicità sulle palle inattive. In caso di passaggio al 3-4-2-1, invece, potrebbe agire davanti alla difesa, da mediano accanto a un compagno più votato all’impostazione.

Il nome di Basic, di fatto, rappresenta un’alternativa a quello di Andrea Ghion, obiettivo già noto ma difficile da raggiungere per questioni economiche. Saranno dunque i prossimi giorni a chiarire se l’Empoli deciderà davvero di puntare sul croato per rinforzare il proprio centrocampo.