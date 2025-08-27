Si entra ormai nei giorni decisivi del calciomercato estivo e l’Empoli è al lavoro per completare la rosa che sarà poi consegnata in via definitiva a mister Guido Pagliuca. Come andiamo ripetendo da tempo, le attenzioni principali restano concentrate sulla metà campo offensiva: centrocampo, trequarti e attacco. Nelle ultime ore è emerso un interesse concreto per un profilo di esperienza, in cerca di rilancio dopo una stagione complicata. Si tratta di Toma Basic, classe 1996, nato a Zagabria e attualmente di proprietà della Lazio. Il centrocampista croato è ormai ai margini del progetto biancoceleste: lo scorso anno non ha mai messo piede in campo, restando fuori dalle convocazioni nella prima parte di stagione e limitandosi a qualche panchina nella seconda. Anche quest’anno, nella gara d’esordio della Lazio a Como, è rimasto a guardare per tutti i 90 minuti.

Eppure Basic porta con sé un bagaglio importante: 69 presenze in Serie A, arricchite da un gol e due assist, oltre a un’esperienza internazionale di livello grazie agli 82 gettoni collezionati con la maglia del Bordeaux in Francia. In Italia, oltre ai biancocelesti, ha vestito anche la casacca della Salernitana. Nell’attuale 3-5-2 di Pagliuca, Basic troverebbe collocazione naturale come mezzala, probabilmente sul centro-sinistra. Potrebbe interpretare il ruolo in maniera dinamica, partecipando alla costruzione, accompagnando le punte e cercando l’inserimento in area, sfruttando anche la sua fisicità sulle palle inattive. In caso di passaggio al 3-4-2-1, invece, potrebbe agire davanti alla difesa, da mediano accanto a un compagno più votato all’impostazione.

Il nome di Basic, di fatto, rappresenta un’alternativa a quello di Andrea Ghion, obiettivo già noto ma difficile da raggiungere per questioni economiche. Saranno dunque i prossimi giorni a chiarire se l’Empoli deciderà davvero di puntare sul croato per rinforzare il proprio centrocampo.

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

47 Commenti

  1. Essendo Croato ed ancora meno legato a rimanere per forza in Italia dubito accetterebbe di giocare in B, magari preferisce un campionato anche esotico o minore, ma di prima divisione.
    Il nome era già stato fatto ampiamente l’anno scorso, ma se veniva scritto che era un lentone, immagino dopo un anno senza partite. Quest’anno con una Lazio senza Coppa li non ci resta per forza, a caratura sarebbe da sperare arrivasse, ma non si sà in quai condizioni psicofisiche e se è in linea con la squadra che sta nascendo fatta di corsa, gioventù ed umiltà

  3. A me non sembra sto gran che basic, Andrea78 hai perfettamente ragione, non credo voglia venire ad Empoli, almeno che non gli venga proposto un contratto molto dispendioso, boh… Staremo a vede’

  6. Mi pare di aver visto una dichiarazione del pres.che dice che per noi costa troppo non credo proprio che venga . A questi punti meglio di Francesco

  7. Il discorso che ,essendo croato, potrebbe non avere interesse a giocare in italia,mi sembra onestamente strampalato e che vale a questo punto per qualsiasi giocatore straniero di cui si ventili l’arrivo.
    Anzi vi dirò di più,i croati, solitamente ,hanno un’indole pugnace abbastanza pronunciata,prova ne è che nel passato erano tra i più richiesti come mercenari.
    A livello tecnico,un mio collega laziale riporta queste note:Un solo piede ,poco tecnico ,legnoso ,limitato nei movimenti,un giocatore di posizione che si limita a fare il suo compito.
    NOn un bel ritratto,ma tant’è,ricordiamoci che siamo in B..

    • Nicola non ho scritto quello che hai detto tu. Ho scritto che probabilmente essendo oltretutto non Italiano è ancora meno legato a rimanere per forza in Italia da declassarsi di stipendio e categoria.

  14. A centrocampo una pedina ancora in attesa di Haas e Degl’Innocenti è fondamentale…forse sarà un nome a sorpresa il 1 settembre

  16. Questo e’ piu’ lento di me…non ha tiro da fuori non e’ tecnico….ma cosa si prende a fare…ogni tanto i pacchi li prendono anche gli altri….l’hanno mandato in prestito in ogni dove per vedere se esplodeva ma niente……
    Abbiamo l’ex di sportivo del Cosenza….abbiamo Perna come responsabile scouting ex Cosenza e abbiamo Busce’ ad allenare il Cosenza….
    C’e’ un ragazzo del 2002 Florenzi forte forte forte…..con 700/800 mila euro te lo porti a titolo definitivo non mi torna che non si prenda un prospetto da Empoli cosi…..

      • Magari val la pena ricordare che Florenzi e Basic sono 2 mondi opposti. Il primo frizzante, con frequenza e ottimizzabile in diverse zone del campo (dal centrocampo in su), ma con fisico alla Barella ( non é un difetto, è un dato oggettivo). Inoltre é un ragazzo straordinariamente umile. Basic e un 190 cm di sostanza e buona tecnica. Da il meglio di sé a 2 a centrocampo. Ottimo sinistro anche sui calci piazzati. Ma ha un appeal ( e prezzo), decisamente importanti.

  18. corsi dice che basic costa troppo, vorrei florenzi del cosenza e magari un altro per fare numero tipo coli saco perchè non abbiamo una squadra lunga e considerato lo scorso anno in cui siamo stati devastati dagli infortuni sarebbe meglio prevenire, poi secondo me un trequartista (arena?) e una punta vorrei tanto moro

  19. SE VUOI FARE QUALCOSA DI IMPORTANTE DOVETE PRENDERE SUBITO BASIC..se vuoi fare un campionato anonimo ai margini dei playout allora va bene Ghion..Caso..Florenzi..Cuppone…

  25. Basic comunque non verrà, Fa.brizio ha già detto esplicitamente che costa troppo di stipendio e la Lazio spera di sbolognarlo in Arabia o in qualche campionato dove pagano e lui non deve nè pagargli lo stipendio in toto o in parte.

  26. Peccato aver perso Di Francesco….
    Ha preferito Catanzaro( città più brutta d Italia) alla nostra bella Toscana.

  27. Buongiorno un centro campista di categoria che seguo da tempo del Modena e Nicolas schiavi che ora alla carrarese acquistando lui fa salto di qualità al centro campo un suggerimento per empoli fc

  28. Luca Moro va all’Huesca, in Spagna…e considerando che il Sassuolo ha già dato via Mulattieri, non credo vogliano privarsi anche di Pierini

