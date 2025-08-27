Sarà il Sig. Sacchi di Macerata l’arbitro che dirigerà il prossimo incontro degli azzurri, quello in programma venerdi sera a Reggio Emilia contro la Reggiana.

Prima gara dell’anno per il fischietto marchigiano che lo scorso anno ha diretto undici gara di serie A ed otto di serie B. L’ultimo incrocio tra Sacchi e l’Empoli è dello scorso gennaio quando a Venezia pareggiammo 1-1. In totale sono sette i precedenti di Sacchi con gli azzurri ed il bilancio empolese è di 3 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte. Sette i precedenti anche con la Reggiana che, con questo arbitro, ha un bilancio di 1 vittoria, 3 pari e 3 sconfitte. Al VAR ci sarà Maggioni di Lecco.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

REGGIANA – EMPOLI Venerdì 29/08 h. 20.30

SACCHI

SCATRAGLI – COLAIANNI

IV: MANZO

VAR: MAGGIONI

AVAR: FOURNEAU

JUVE STABIA – VENEZIA Sabato 30/08 h. 19:00

PERENZONI

BERCIGLI – GRASSO

IV: COLOMBO

VAR: GIUA

AVAR: PICCININI

MANTOVA – PESCARA Sabato 30/08 h. 19.00

MUCERA

LO CICERO – PEDONE

IV: DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MONALDI

CESENA – VIRTUS ENTELLA Sabato 30/08 h. 21.00

TURRINI

BERTI – FONTANI

IV: PERRI

VAR: MARINI

AVAR: BARONI

PALERMO – FROSINONE Sabato 30/08 h. 21.00

DI BELLO

POLITI – CEOLIN

IV: CASTELLONE

VAR: NASCA

AVAR: SERRA

SPEZIA – CATANZARO Sabato 30/08 h. 21.00

RAPUANO

YOSHIKAWA – CORTESE

IV: PIZZI

VAR: GARIGLIO

AVAR: SANTORO

CARRARESE – PADOVA Domenica 31/08 h. 19.00

ZANOTTI (foto)

CECCON – EMMANUELE

IV: ARENA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PRENNA

SÜDTIROL – SAMPDORIA Domenica 31/08 h. 19.00

FABBRI

CAVALLINA – PRESSATO

IV: POLI

VAR: CAMPLONE

AVAR: PRONTERA

BARI – MONZA Domenica 31/08 h. 21:00

GALIPÒ

MOKHTAR – PISTARELLI

IV: DI MARCO

VAR: VOLPI

AVAR: GHERSINI

MODENA – AVELLINO Domenica 31/08 h. 21:00

MASSIMI

DI GIOIA – LAGHEZZA

IV: RENZI

VAR: PAIRETTO

AVAR: SERRA