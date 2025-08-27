Sarà il Sig. Sacchi di Macerata l’arbitro che dirigerà il prossimo incontro degli azzurri, quello in programma venerdi sera a Reggio Emilia contro la Reggiana.

Prima gara dell’anno per il fischietto marchigiano che lo scorso anno ha diretto undici gara di serie A ed otto di serie B. L’ultimo incrocio tra Sacchi e l’Empoli è dello scorso gennaio quando a Venezia pareggiammo 1-1. In totale sono sette i precedenti di Sacchi con gli azzurri ed il bilancio empolese è di 3 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte. Sette i precedenti anche con la Reggiana che, con questo arbitro, ha un bilancio di 1 vittoria, 3 pari e 3 sconfitte. Al VAR ci sarà Maggioni di Lecco.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

REGGIANA – EMPOLI    Venerdì 29/08 h. 20.30

SACCHI

SCATRAGLI – COLAIANNI

IV:      MANZO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:   FOURNEAU

JUVE STABIA – VENEZIA  Sabato 30/08   h. 19:00

PERENZONI

BERCIGLI – GRASSO

IV:      COLOMBO

VAR:     GIUA

AVAR:      PICCININI

MANTOVA – PESCARA  Sabato 30/08   h. 19.00

MUCERA

LO CICERO – PEDONE

IV:       DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR:  MONALDI

CESENA – VIRTUS ENTELLA  Sabato 30/08   h. 21.00 

TURRINI

BERTI – FONTANI

IV:     PERRI

VAR:     MARINI

AVAR:     BARONI

PALERMO – FROSINONE  Sabato 30/08   h. 21.00

DI BELLO

POLITI – CEOLIN

IV:      CASTELLONE

VAR:     NASCA

AVAR:     SERRA

SPEZIA – CATANZARO  Sabato 30/08   h. 21.00

RAPUANO

YOSHIKAWA – CORTESE

IV:     PIZZI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SANTORO

CARRARESE – PADOVA   Domenica 31/08 h. 19.00

ZANOTTI (foto)

CECCON – EMMANUELE

IV:     ARENA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     PRENNA

SÜDTIROL – SAMPDORIA    Domenica 31/08 h. 19.00

FABBRI

CAVALLINA – PRESSATO

IV:     POLI

VAR:      CAMPLONE

AVAR:       PRONTERA

BARI – MONZA    Domenica 31/08 h. 21:00

GALIPÒ

MOKHTAR – PISTARELLI

IV:       DI MARCO

VAR:      VOLPI

AVAR:      GHERSINI

MODENA – AVELLINO   Domenica 31/08 h. 21:00

MASSIMI

DI GIOIA – LAGHEZZA

IV:     RENZI

VAR:    PAIRETTO

AVAR:      SERRA

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

