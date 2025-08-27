Mancano ormai cinque giorni alla chiusura del calciomercato estivo ma la sensazione è che tutto si deciderà nelle ultime 48 ore. Come spesso accade, sarà il gioco degli incastri tra le varie società a determinare le operazioni più fattibili. Dopo l’arrivo di Marco Nasti, il mercato dell’Empoli ha vissuto una nuova fase di stallo. Al momento, anche sul piano delle informazioni in nostro possesso, non si registrano particolari sviluppi. La strategia del club azzurro resta comunque chiara: inserire due o tre pedine per completare la rosa, concentrandosi sui reparti offensivi, dal centrocampo in su.

I nomi più caldi restano quelli già emersi nei giorni scorsi: Ghion e, in seconda battuta, Basic, anche se da siti vicini alla Lazio sarebbe arrivata una smentita attraverso dichiarazioni del presidente Corsi. Sempre attuale l’interesse per Alessandro Arena del Pisa e, con maggior concretezza, quello per Giuseppe Caso del Modena. Pierini del Sassuolo resta invece un obiettivo complicato, quasi un sogno proibito. Cosi come Bohinen che sembra sempre più vicino al Venezia. Va però sottolineato come, per nessuno di questi profili, si possa parlare di trattativa avanzata o di operazioni ai dettagli. Non è escluso che, come spesso accade in queste ultime giornate di mercato, tutti i nomi circolati fin qui possano svanire rapidamente per lasciare spazio a piste nuove, mai emerse prima. Prendiamo spunto anche per dire che Di Francesco (chiacchierato in diversi commenti sulla nostra testata) non è mai stato trattato, infatti non abbiamo mai fatto un pezzo ad hoc.

Sul fronte uscite ci sono diversi giocatori che potrebbero cambiare maglia da qui alle 20 del 1° settembre: Indragoli, Konate, Kaczmarsky (in orbita Ternana), Orlandi, Busiello e Perisan. Anche in questo caso, tuttavia, non ci sono situazioni già definite o vicine alla conclusione. Nel frattempo la squadra di Pagliuca prosegue la preparazione in vista della sfida di venerdì a Reggio Emilia contro la Reggiana. Una partita che, salvo sorprese, non vedrà volti nuovi rispetto a quelli già arrivati in azzurro. È quindi lecito attendersi che i veri movimenti di mercato si concentrino tra domenica 31 agosto e soprattutto lunedì 1° settembre, quando le trattative entreranno nel vivo e si arriverà al quadro definitivo della rosa. Un po’ di pazienza, dunque, ma le ultime giornate promettono di essere, come sempre, scoppiettanti.