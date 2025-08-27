Mancano ormai cinque giorni alla chiusura del calciomercato estivo ma la sensazione è che tutto si deciderà nelle ultime 48 ore. Come spesso accade, sarà il gioco degli incastri tra le varie società a determinare le operazioni più fattibili. Dopo l’arrivo di Marco Nasti, il mercato dell’Empoli ha vissuto una nuova fase di stallo. Al momento, anche sul piano delle informazioni in nostro possesso, non si registrano particolari sviluppi. La strategia del club azzurro resta comunque chiara: inserire due o tre pedine per completare la rosa, concentrandosi sui reparti offensivi, dal centrocampo in su.
I nomi più caldi restano quelli già emersi nei giorni scorsi: Ghion e, in seconda battuta, Basic, anche se da siti vicini alla Lazio sarebbe arrivata una smentita attraverso dichiarazioni del presidente Corsi. Sempre attuale l’interesse per Alessandro Arena del Pisa e, con maggior concretezza, quello per Giuseppe Caso del Modena. Pierini del Sassuolo resta invece un obiettivo complicato, quasi un sogno proibito. Cosi come Bohinen che sembra sempre più vicino al Venezia. Va però sottolineato come, per nessuno di questi profili, si possa parlare di trattativa avanzata o di operazioni ai dettagli. Non è escluso che, come spesso accade in queste ultime giornate di mercato, tutti i nomi circolati fin qui possano svanire rapidamente per lasciare spazio a piste nuove, mai emerse prima. Prendiamo spunto anche per dire che Di Francesco (chiacchierato in diversi commenti sulla nostra testata) non è mai stato trattato, infatti non abbiamo mai fatto un pezzo ad hoc.
Sul fronte uscite ci sono diversi giocatori che potrebbero cambiare maglia da qui alle 20 del 1° settembre: Indragoli, Konate, Kaczmarsky (in orbita Ternana), Orlandi, Busiello e Perisan. Anche in questo caso, tuttavia, non ci sono situazioni già definite o vicine alla conclusione. Nel frattempo la squadra di Pagliuca prosegue la preparazione in vista della sfida di venerdì a Reggio Emilia contro la Reggiana. Una partita che, salvo sorprese, non vedrà volti nuovi rispetto a quelli già arrivati in azzurro. È quindi lecito attendersi che i veri movimenti di mercato si concentrino tra domenica 31 agosto e soprattutto lunedì 1° settembre, quando le trattative entreranno nel vivo e si arriverà al quadro definitivo della rosa. Un po’ di pazienza, dunque, ma le ultime giornate promettono di essere, come sempre, scoppiettanti.
Mercato aperto per mesi….. eppoi le trattative vere si concentrano nell’ultimo giorno; povero calcio italiano!
risparmi due mesi di stipendio: scusa se e’ poco!
Intanto portiamo a casa punti da Reggio e poi Dalle h 12 di domenica a lunedì h 23.00 finale con il botto , 2 arrivi per alzare il livello in maniera importante come nella storia dell Empoli in serie B
Ci vuole la punta forte e un centrocampista che faccia la differenza….. poi ci siamo…..
Se fai veramente due pezzi validi te la puoi giocare per un posto diretto, altrimenti ci giocherai i play off.
Penso che si ricominci a parlare di mercato dopo la gara di Venerdì, poi spero di vederne delle belle
Però le altre giocano sabato e domenica sia A che B e quindi tutto rimandato a lunedì
Ma Spendi è già sparito? Non si ha nessuna notizia??
infortunio alla caviglia. Probabile rientro dopo la sosta
e anche quest anno squadra fatta con 1 milione .
tutto gli incassi inguattati per non si sa cosa, e si riparte con il 30 giugno 5 tesserati.
Sphendi 2,2
Elia 1,7
Curto 750.000
L’Empoli ha speso più del Palermo poi se dobbiamo dire falsità diciamole
Esatto, come scritto anche io su base transfermarkt
Io lo avevo scritto il primo di luglio che il “botto” (l’attaccante da A) sarebbe arrivata gli ultimi due giorni di mercato…molto probabilmente l’ultimo giorno!
Gianlucadimarzio.com parla come molto vicino Arena del Pisa
Ma che pensate di tornare in serie A ? Palermo Modena Venezia Spezia netta mente più forti. In A poi il prossimo anno con quali giocatori la facciamo ? Occorre valorizzare i giovani e poi fra un paio di anni provare a fare il salto ma non quest’anno.. niente illusioni
3 innesti ci vuole un centrocampista, un trequartista e forse un attaccante…non commettiamo l’errore di pensare che siamo apposto perché un campionato non lo reggo così
Il problema vero è stato vincere la prima in questo modo, credendo di poter competere in un campionato difficile e stancante come la B con una banda di ragazzini davanti e gente scartata dalla Sampdoria 🤦
Servono assolutamente 3 rinforzi importanti tra centrocampo e attacco
Nostro vero obbiettivo è saltare i playout..non vedo alternative con questa rosa..
Ma ti levi dai co..ni collaborozianista di m..da?
No, sei troppo pessimista, come detto svariate volte ad oggi abbiamo una rosa da basso palyoff quindi per chiudere dal sesto all’ ottavo posto. La B e’ un campionato lungo e difficile quindi ci puo stare di tutto di Piu, per esempio se stanno bene Haas e Pellegri con la B c’entrano poco, ma ad oggi non siamo da obiettivo sest’ultimo posto.
Arriverà Petagna
a cosa serve Arena..centrocampista di 1, 69 ma avete già Yepes con quella altezza ma volete fare la banda tappini
La tua squadra che obbiettivi ha ? Concentrati sulla tua 😘
È un trequartista, e di punte con Pellegri, Nasti e Popov vanno più che bene
Ha già prenotato un tavolo alla trattoria delle Casenuove
Vedrei bene Petagna..all Empoli..penso che farà bene…con tutte queste ca…o di sagre lo stipendio verrà pagato a cene..forza Petagna da Monza danno un interessamento
Solo per il cognome mi viene da ca.ha