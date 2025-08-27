Il collega Roberto Tegoni (Gazzetta di Reggio, RadioReggio, Tuttoreggiana.com) ci racconta un po’ della Reggiana, prossimo avversario degli azzurri:

Ci ritroviamo dopo due settimane dal match di Coppa Italia. Se è cambiata, come ed in cosa è cambiata la Reggiana?

La Reggiana non è cambiata molto, in verità. L’unico innesto è stato quello di Novakovich per l’attacco, mentre per completare la rosa, con quei due-tre giocatori che mancano, si dovranno aspettare gli ultimi giorni, forse le ultime ore del calciomercato. Si parla di un quinto di centrocampo, di un centrocampista di gamba e forse di un terzo attaccante centrale. Nel momento in cui scrivo, dovrebbe firmare anche Magnani, difensore del Palermo, ma ovviamente non ci sarà con l’Empoli.

A Palermo è arrivata una sconfitta ma, la sensazione è che la Reggiana sia sempre stata in partita. Tu che Reggiana hai visto?

Nel risultato, la Reggiana è sempre stata in partita. Addirittura è riuscita a centrare il pareggio, invero in modo piuttosto fortunoso. La verità è che il migliore in campo è stato il portiere Motta e il passivo poteva essere ben più pesante. La partita contro questa corazzata ha messo in evidenza le lacune strutturali dell’organico, in più mancavano i difensori titolari. La buona notizia è che la squadra ha messo in campo la solita aggressività e identità di gioco, pur commisurato con un Palermo davvero forte.

L’Empoli ha iniziato invece con una vittoria e con una squadra che, rispetto alla Coppa, ha alzato la propria qualità. Che gara e che Empoli vi aspettate?

Mi aspetto una partita completamente diversa e un Empoli decisamente più “motivato” rispetto a quello visto a Ferragosto. Potrebbe nascere una gara da difesa e contropiede per i granata, con il pallino del gioco in mano alla squadra di Pagliuca. Per la Reggiana sarà importante non perdere ancora dopo il ko con il Palermo.

Chiudo chiedendoti il probabile undici iniziale di Dionigi…

Dionigi spera di recuperare Rozzio, ma difficilmente lo rischierà con un weekend di sosta in arrivo. L’altra variabile è legata all’utilizzo di Bozzolan a sinistra, che ha saltato Palermo per un virus intestinale. Nel caso, il giovane ex Milan giocherebbe a sinistra e Marras sarebbe dirottato sulla trequarti, sacrificando Tavsan che oltre al gol, al Barbera, ha fatto davvero poco. Reggiana col 3-4-2-1: Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Bozzolan; Marras, Portanova; Gondo.