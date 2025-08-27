Come scritto nel pezzo precedente, e come già ormai noto da un po’ di giorni, il nome di Alessandro Arena è in orbita azzurra. Nelle ultime ore si sarebbe registrato un ulteriore avanzamento della trattativa che il club di Monteboro sta intrattenendo con il Pisa. Stando infatti a quanto emerso, le parti sembrerebbero davvero vicini a trovare la quadra ed arrivare alla firme del contratto. Di Arena, come detto, si parla ormai da almeno due settimane, quando si è capito che Vasic non sarebbe arrivato.
Stando sempre a quanto raccolto, la trattativa si sarebbe leggermente “arenata” nelle ultime giornate per via dell’inserimento del Monza. Sia il Pisa che lo stesso giocatore però, stando a quanto arriva, preferirebbero l’opzione Empoli. Il classe 2000 sembra quindi essere davvero vicino e nelle prossime ore si potrebbe chiudere. Ricordiamo che Arena lo scorso anno ha collezionato in tutto 21 presenze in serie B con la maglia nerazzurra.
Ha lo stesso procuratore del portiere preso ieri.
Credo quindi che arena arrivi e l acquisto del portiere era la zavorra da inglobare.
Andrea che tipo di giocatore è? Lo conosci? Può essere utile per noi?
Giocatore che da noi può consacrarsi, chiaro avrei preferito Tramoni, ma Arena quando parte non lo prendi mai! Bene
Può fare molto bene ma non vedo dove metterlo in un 352
Credo quindi che l’intenzione del mister sia affinare il suo 3421
Da vedere la formula che il Pisa ci concede…
Perché se anche il Pisa preferisce Empoli, vuol dire che ha voglia di tenersi una porta aperta.
Il giocatore Vale!!!
Il Pisa coi giovani ex-Azzurri Angori e Canestrelli ha fatto 2 affaroni… il dialogo fra le 2 squadre è sempre stato costante negli ultimi anni… l’inerzia porta quindi a Empoli.
Vediamo e speriamo diventi utile.
Peccato per Florenzi, un centrocampista “tuttofare alla Barella” che molti su PE vorrebbero.. è a ragione visto che si ritrova in C1 col Cosenza e in scadenza al 2026