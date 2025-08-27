Come scritto nel pezzo precedente, e come già ormai noto da un po’ di giorni, il nome di Alessandro Arena è in orbita azzurra. Nelle ultime ore si sarebbe registrato un ulteriore avanzamento della trattativa che il club di Monteboro sta intrattenendo con il Pisa. Stando infatti a quanto emerso, le parti sembrerebbero davvero vicini a trovare la quadra ed arrivare alla firme del contratto. Di Arena, come detto, si parla ormai da almeno due settimane, quando si è capito che Vasic non sarebbe arrivato.

Stando sempre a quanto raccolto, la trattativa si sarebbe leggermente “arenata” nelle ultime giornate per via dell’inserimento del Monza. Sia il Pisa che lo stesso giocatore però, stando a quanto arriva, preferirebbero l’opzione Empoli. Il classe 2000 sembra quindi essere davvero vicino e nelle prossime ore si potrebbe chiudere. Ricordiamo che Arena lo scorso anno ha collezionato in tutto 21 presenze in serie B con la maglia nerazzurra.