La Lega Serie B compie un nuovo passo nel percorso di sviluppo verso i tifosi, annunciando la distribuzione di LaB Channel, il canale ufficiale della Serie BKT, anche su OneFootball TV.

Grazie a questo accordo, i tifosi potranno seguire tutte le partite della Serie BKT in diretta e rivedere gli highlights post-gara in tutto il mondo, Italia compresa. Il canale, fruibile tramite l’APP di OneFootball Tv, sarà accessibile già da questo fine settimana da dispositivi mobili, sito web e smart Tv. L’abbonamento stagionale sarà disponibile al prezzo di €89,99 (con lancio promozionale a €69,99).

Con questa partnership, la Lega Serie B rafforza la propria strategia digitale, affiancando One Football Tv ad Amazon Prime Video, offrendo agli appassionati un’esperienza diretta, moderna e facilmente fruibile per vivere la passione del torneo cadetto.

“La Serie BKT è un campionato storico, ricco di tradizione e di club che rappresentano al meglio intere comunità del territorio italiano. Con LaB Channel vogliamo dare a tutti i nostri tifosi – in Italia e nel mondo – la possibilità, in aggiunta a quelle già presenti, di seguire le proprie squadre in maniera semplice e immediata, nel segno dell’innovazione e dell’accessibilità, utilizzando anche piattaforme vicine alle nuove generazioni”, ha dichiarato il presidente della LNPB Paolo Bedin.

Il campionato Serie BKT, che vede la partecipazione di 20 club tra cui realtà storiche del calcio italiano si caratterizza anche come una delle competizioni più appassionanti e combattute d’Europa.

