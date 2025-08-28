Bernardino Passeri, presidente dell’Ascoli, ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi del Corriere Adriatico nel quale ha parlato anche dell’Empoli.

“Non ho un grande trascorso nel mondo del calcio ma ci sono due società che seguo con particolare interesse per tutto ciò che sanno trasmettere in Italia. A chi mi riferisco? Al Sassuolo, che proprio quest’anno è tornato in Serie A non snaturando i propri principi. E poi l’Empoli, club maestro di programmazione e settore giovanile che conosciamo molto bene“