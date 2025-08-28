Il centrocampista azzurro Duccio Degli Innocenti è attualmente ai box dopo l’operazione al tendine d’achille dell’aprile scorso quando militava nello Spezia e proprio quest’ultima sta pensando di riportare il giocatore agli ordini di mister D’Angelo.

La società ligure è alle prese con alcune cessioni prima di poter operare in entrata ma il nome di Duccio è in cima alla lista delle operazioni da chiudere entro lunedì.

Secondo alcune indiscrezioni riprese da calciospezia.it, i contatti sono in corso e lo Spezia propone all’Empoli l’acquisto a titolo definitivo di Degli Innocenti senza esborso economico ma con una forte percentuale a favore degli azzurri sulla futura rivendita del classe 2003 ( 50%). Ricordiamo che il giocatore ha un contratto con l’Empoli fino al giugno 2026.

Vedremo gli eventuali sviluppi nei prossimi giorni.

Tommaso Chelli

14 Commenti

  2. Ma a 0 un piffero.
    Ci diano il milioncino se lo vogliono a titolo definitivo.
    A quanto vuoi che lo venderanno per ridarci il 50%?

  3. Io non capisco l’utilità di accettare una simil “offerta” dallo Spezia.
    E’ vero che il giocatore è fermo, ma se lo Spezia lo acquista poi lo tiene per diversi anni e comunque non vorrei mai fare come le operazioni Canestrelli e Angori, ora c’è ancora meno l’esigenza di cedere e soprattutto andare a rinforzare in prospettiva uno Spezia mi sembra una follia. Poi il 50% sulla futura rivendita sarebbe fuffa perchè lo Spezia lo terrebbe sicuramente per diversi anni ed ovviamente non essendo un Ricci o un Asslani cosa ci riprenderesti da una futura cessione?

  4. L’operazione avrebbe una sua logica, riflettete: se il ragazzo non si riprendesse dall’operazione, che stava a fare a Empoli? Se la supera e diventa il bel giocatore che prometteva nelle giovanili…. l’Empoli ne ricaverà i benefici.

  5. si va a prendere Ricciardi a 500 mila euro e non si prende Florenzi ad 800 mila…non mi sembra molto logica la cosa….e poi i nostri li regaliamo…elia te lo hanno fatto pagare 1.7 M…

    • Prendi a 500 un giocatore che ha una statistica di rendimento migliore rispetto ad un giocatore che solo per il ruolo, almeno a livello realizzativo ,avrebbe dovuto avere cifre superiori.Io credo che Florenzi,pur non conoscendolo molto,stia bene in b.Questo Ricciardi ,anche se il ruolo è diverso,mi sembra più strutturato.Credo che l’acquisto,se confermato,abbia una sua logica.

  8. Il giocatore ha espresso la forte volontà di tornare a Spezia, perchè ci si è trovato molto bene. Ecco perchè stanno cercando di concludere questa trattativa.

  9. scadenza contratto 30 Giugno 2026, o lo diamo via ora oppure a Gennaio si può accordare con un altra squadra per Giugno.
    Bel troiaio.

