Il centrocampista azzurro Duccio Degli Innocenti è attualmente ai box dopo l’operazione al tendine d’achille dell’aprile scorso quando militava nello Spezia e proprio quest’ultima sta pensando di riportare il giocatore agli ordini di mister D’Angelo.

La società ligure è alle prese con alcune cessioni prima di poter operare in entrata ma il nome di Duccio è in cima alla lista delle operazioni da chiudere entro lunedì.

Secondo alcune indiscrezioni riprese da calciospezia.it, i contatti sono in corso e lo Spezia propone all’Empoli l’acquisto a titolo definitivo di Degli Innocenti senza esborso economico ma con una forte percentuale a favore degli azzurri sulla futura rivendita del classe 2003 ( 50%). Ricordiamo che il giocatore ha un contratto con l’Empoli fino al giugno 2026.

Vedremo gli eventuali sviluppi nei prossimi giorni.