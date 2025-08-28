Il centrocampista azzurro Duccio Degli Innocenti è attualmente ai box dopo l’operazione al tendine d’achille dell’aprile scorso quando militava nello Spezia e proprio quest’ultima sta pensando di riportare il giocatore agli ordini di mister D’Angelo.
La società ligure è alle prese con alcune cessioni prima di poter operare in entrata ma il nome di Duccio è in cima alla lista delle operazioni da chiudere entro lunedì.
Secondo alcune indiscrezioni riprese da calciospezia.it, i contatti sono in corso e lo Spezia propone all’Empoli l’acquisto a titolo definitivo di Degli Innocenti senza esborso economico ma con una forte percentuale a favore degli azzurri sulla futura rivendita del classe 2003 ( 50%). Ricordiamo che il giocatore ha un contratto con l’Empoli fino al giugno 2026.
Vedremo gli eventuali sviluppi nei prossimi giorni.
Ma chi è sto ricciardi che pare si sia preso dal cosenza
Non lo so, ma la cosa stranissima è che è l’ennesimo esterno destro.
Ebuehi a questo punto ci saluta di sicuro. Cosa stiamo con 6 esterni?
Beh a vedere i numeri,un signor nessuno nn è… Più di trenta partite, 4 goals un assist in b,da difensore (credo terzino).
Ma a 0 un piffero.
Ci diano il milioncino se lo vogliono a titolo definitivo.
A quanto vuoi che lo venderanno per ridarci il 50%?
Perché noi si pigliano a gratis e gli altri devono tirare fuori i soldi?
Io non capisco l’utilità di accettare una simil “offerta” dallo Spezia.
E’ vero che il giocatore è fermo, ma se lo Spezia lo acquista poi lo tiene per diversi anni e comunque non vorrei mai fare come le operazioni Canestrelli e Angori, ora c’è ancora meno l’esigenza di cedere e soprattutto andare a rinforzare in prospettiva uno Spezia mi sembra una follia. Poi il 50% sulla futura rivendita sarebbe fuffa perchè lo Spezia lo terrebbe sicuramente per diversi anni ed ovviamente non essendo un Ricci o un Asslani cosa ci riprenderesti da una futura cessione?
L’operazione avrebbe una sua logica, riflettete: se il ragazzo non si riprendesse dall’operazione, che stava a fare a Empoli? Se la supera e diventa il bel giocatore che prometteva nelle giovanili…. l’Empoli ne ricaverà i benefici.
si va a prendere Ricciardi a 500 mila euro e non si prende Florenzi ad 800 mila…non mi sembra molto logica la cosa….e poi i nostri li regaliamo…elia te lo hanno fatto pagare 1.7 M…
Prendi a 500 un giocatore che ha una statistica di rendimento migliore rispetto ad un giocatore che solo per il ruolo, almeno a livello realizzativo ,avrebbe dovuto avere cifre superiori.Io credo che Florenzi,pur non conoscendolo molto,stia bene in b.Questo Ricciardi ,anche se il ruolo è diverso,mi sembra più strutturato.Credo che l’acquisto,se confermato,abbia una sua logica.
Stia bene in c,scusa
Da spezia dicono che la volontà del giocatore è di tornare lí, ma di prenderlo a gennaio
Ora dare via un giocatore aggratisse che senso ha?
Il giocatore ha espresso la forte volontà di tornare a Spezia, perchè ci si è trovato molto bene. Ecco perchè stanno cercando di concludere questa trattativa.
scadenza contratto 30 Giugno 2026, o lo diamo via ora oppure a Gennaio si può accordare con un altra squadra per Giugno.
Bel troiaio.