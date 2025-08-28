L’Empoli starebbe per mettere a segno un colpo a sorpresa, l’esterno destro Manuel Ricciardi dal Cosenza. Nato a Roma nel 2000, nell’ultima stagione ha militato nell’Avellino e proprio gli irpini erano in trattativa con il Cosenza per riprendersi il giocatore ma il Ds Gemmi avrebbe superato la concorrenza con un offerta migliore che si dovrebbe aggirare sui 500000 euro e secondo quanto arriva da Cosenza si starebbero limando gli ultimi dettagli. Sull’esterno interesse anche da Frosinone e Salernitana.

Il giocatore è cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli e ha accumulato esperienze tra Fano e Legnago emergendo in modo importante in Serie C con l’Avellino con 36 presenze, 3 reti e 6 assist nella stagione 2023/24. Nella passata stagione si è conquistato ben presto il ruolo di titolare della fascia destra a Cosenza totalizzando 32 presenze con 4 reti e 1 assist. Le sue caratteristiche principali sono una grande corsa e una notevole fisicità, senza disdegnare una discreta tecnica.

Ricciardi sarebbe perfetto come esterno destro nella linea a quattro: costante in fase difensiva, utile a coprire la corsia e a offrire soluzioni in sovrapposizione nei momenti di costruzione. Nel modulo azzurro 3-5-2 il suo ruolo ideale sarebbe esterno a tutta fascia, in fase di spinta garantirebbe ampiezza e capacità di imbeccare le punte mentre in fase di non possesso potrebbe abbassarsi per coprire il fondo.

Il suo arrivo potrebbe significare l’addio di Ebuehi, rimasto in panchina nella gara di esordio con il Padova visto anche la presenza di altri esterni destri in rosa come Elia e Ceesay.