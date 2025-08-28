L’Empoli starebbe per mettere a segno un colpo a sorpresa, l’esterno destro Manuel Ricciardi dal Cosenza. Nato a Roma nel 2000, nell’ultima stagione ha militato nell’Avellino e proprio gli irpini erano in trattativa con il Cosenza per riprendersi il giocatore ma il Ds Gemmi avrebbe superato la concorrenza con un offerta migliore che si dovrebbe aggirare sui 500000 euro e secondo quanto arriva da Cosenza si starebbero limando gli ultimi dettagli. Sull’esterno interesse anche da Frosinone e Salernitana.
Il giocatore è cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli e ha accumulato esperienze tra Fano e Legnago emergendo in modo importante in Serie C con l’Avellino con 36 presenze, 3 reti e 6 assist nella stagione 2023/24. Nella passata stagione si è conquistato ben presto il ruolo di titolare della fascia destra a Cosenza totalizzando 32 presenze con 4 reti e 1 assist. Le sue caratteristiche principali sono una grande corsa e una notevole fisicità, senza disdegnare una discreta tecnica.
Ricciardi sarebbe perfetto come esterno destro nella linea a quattro: costante in fase difensiva, utile a coprire la corsia e a offrire soluzioni in sovrapposizione nei momenti di costruzione. Nel modulo azzurro 3-5-2 il suo ruolo ideale sarebbe esterno a tutta fascia, in fase di spinta garantirebbe ampiezza e capacità di imbeccare le punte mentre in fase di non possesso potrebbe abbassarsi per coprire il fondo.
Il suo arrivo potrebbe significare l’addio di Ebuehi, rimasto in panchina nella gara di esordio con il Padova visto anche la presenza di altri esterni destri in rosa come Elia e Ceesay.
W il catenaccio Prima non prenderle Il resto si vedrà
Cosa ci può servire un altro esterno destro? Serve un attaccante non un esterno destro.
Boh… sì a 500K per Ricciardi (l’ennesimo esterno dx a centrocampo) e no a 800K per Florenzi (centrocampista tuttofare del Cosenza) ?
Prendo atto, come sempre candidamente detto, di non capirci nulla di calcio e che non saprei da che parte iniziare nell’allestimento di una squadra.
Fidiamoci della società. Non resta altro da fare
Concordo. Sicuramente Ebuehi andrà
Potrebbe darsi che aspettino la probabile uscita di Degli Innocenti per far entrare un centrocampista (magari Florenzi). Io spero in questo.
Ebuhei onestamente non mi dà garanzie fisiche (quando farebbe i 90 minuti?) e quindi non mi strapperei se venisse ceduto a vantaggio di questo ragazzo che sicuramente è ben conosciuto a 360° dal DS.
Mi aspetto anche io un acquisto a centrocampo come Florenzi last minute se a maggior ragione purtroppo non vogliono tenere Degli Innocenti.
Credo anche che quando presero Elia ci fosse un discorso aperto con degli Innocenti.
La penso come Zapata ma non ci capisco più niente.
Vorrei sapere chi si prende Ebuhei…Forse gli rescindono il contratto per farlo andare altrove.Cmq tanto difensivo questo non è:ha fatto 4 goals,due più di florenzi,anche se è un difensore…
Comunque è un terzino destro
Non lo conosco ma a quanto pare più offensivo adattabile a tutta fascia
Con questo più arena siamo messi bene
Manca solo florenzi
Io avrei preso Magnaghi, ex Lucchese, come punta di riserva, ma di peso.
Non c’entra nulla, ma…questo dovrebbe essere il vero format della Coppa Italia…
https://www.youtube.com/watch?v=BD6uPnzHtw8
La coppa Italia è uno dei tornei più antisportivi del mondo (cit.)
E’ vero non centra niente ma è tanta tanta roba
Come profilo mi piace e come spesa anche…..non credo si trovi di meglio a 500 mila euro…..
Detto questo manca un centrocampista se va via degli innocenti ne mancano 2….
Convinto o almeno speranzoso che arrivino viste anche le rose infinite di alcune squadre di serie A come Lecce Sassuolo Torino etc…..
Vediamo un po’ anche perche’ basta una squalifica per essere senza centrocampo non credo siano cosi’ folli
E mi ero dimenticato della Cremonese che ha un botto di giocatori….sapete oramai che il mio Castagnetti e’ ad un passo dal Cesena ma anche a livello di punte be hanno veramente tante
Bonazzoli
Vardy
De Luca
Sanabria
Tsagiu
Okereke
E sono anche fuori dalla coppa italia….
Io De Luca lo prenderei…ma poi non giova Popov e qui si va contro la mentalità Empoli e qui mi fermo perche’ onestamente no so quale sia la strada giusta
Concordo, mi fionderei su De Luca. Un profilo perfetto per la Serie B
Pellegri Popov Nasti De Luca? Non sarebbero un po’ troppi?
Pellegri non si sa quando e come tornerà. Popov è un ragazzo, personalmente non posso pensarlo titolare. Nasti problematiche comportamentali, oltre che di certo non un bomber di razza.
Alla fine sarebbe un De Luca titolare, con eventuale Nasti come riserva. Pellegri Jolly.
Popov o in prestito o in Primavera (dove l’anno scorso di certo non ha fatto impazzire). Se rimane, come eventuale necessità per infortuni.
Un giocatore non fa casualmente una doppietta alla prima partita tra i professionisti sopratutto da subentrato e sopratutto nel modo con cui ha fatto il secondo goal. Mandarlo in prestito credo sia una scelta sbagliata, sopratutto ora. Poi magari fino a gennaio non fa nemmeno mezzo goal, allora si lo puoi mandare in prestito. Ma ora gli si deve dare fiducia.
In primavera è stato uno dei migliori, in una stagione dove abbiamo fatto pena.
C’è anche Sphendi… ma non sono troppi se giochi con 2 punte (Pellegri spero almeno 15/20 partite)
Infatti come avevo detto nel messaggio precedente credo sia veramente difficile scegliere…tutte opinioni condivisibili ma trovare quella giusta non e’ semplice
Non capisco il Corsi.
Ha così tanti direttori sportivi ad Empoli che la sua ostinazione a cercarli altrove, bo, mi raccapriccia. Gemmi… ma chi è?
🤣piu che direttori sportivi malati di Empoli come me
Ma se non si può commentare qui e chessepo fa. PianetaEmpoli è il bar virtuale che tutti vogliamo. L’importante è non esagerare con i toni, poi io sono felicissimo di sentire opinione altrui ci mancherebbe. Se popov esplodesse, sarei il più felice guarda
