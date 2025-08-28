Seconda giornata di campionato e per gli azzurri c’è nuovamente quella Reggiana già affrontata due settimane fa in Coppa. Dopo il successo con il Padova alla prima, per gli azzurri una gara che deve servire per confermare i passi avanti visti nelle ultime settimane.

Mister Pagliuca dovrebbe tornare domani ad un 3-4-2-1 con alcune novità. In difesa ritorna Guarino dalla squalifica e l’ex Carrarese si andrà a mettere in mezzo tra Lovato ed Obaretin. Curto partità dalla panchina. La grande novità è rappresentata da Ceesay che sarà nei due trequartisti assieme ad Ilie. Popov sarà la punta, anche se Shpendi è recuperato ed è tra i convocati. Elia e Carboni i laterali di centrocampo con Belardinelli ed Ignacchitii centrali.

Gli indisponibili sono: Haas, Pellegri, Degli Innocenti, Nasti, Tosto, Saporiti, Perisan, Campaniello.

Mister Pagliuca vuole vedere un approccio alla gara migliore rispetto alle ultime uscite. Gara che non sarà semplice dalla quale si chiede un passo avanti qualitativo.

Dovrebbe essere un 3-4-2-1 anche il modulo degli emiliani. Dionigi spera di recuperare Rozzio ma difficilmente dovrebbe partire titolare. Rispetto alla gara di Coppa Italia, l’unica novità dovrebbe essere rappresentata da Marras per Tavsan. Bozzolan ha avuto qualche problema intestinale ma dovrebbe essere regolarmente in campo. Davanti ci sarà sempre Gondo. Non saranno del match gli indisponibili Urso e Girma.

Il tecnico Dionigi non ha ancora parlato mentre andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Bozzolan; Marras, Portanova; Gondo.

3-4-2-1: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ignacchiti, Belardinelli, Carboni; Ceesay, Ilie; Popov.