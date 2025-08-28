Seconda giornata di campionato e per gli azzurri c’è nuovamente quella Reggiana già affrontata due settimane fa in Coppa. Dopo il successo con il Padova alla prima, per gli azzurri una gara che deve servire per confermare i passi avanti visti nelle ultime settimane.
Mister Pagliuca dovrebbe tornare domani ad un 3-4-2-1 con alcune novità. In difesa ritorna Guarino dalla squalifica e l’ex Carrarese si andrà a mettere in mezzo tra Lovato ed Obaretin. Curto partità dalla panchina. La grande novità è rappresentata da Ceesay che sarà nei due trequartisti assieme ad Ilie. Popov sarà la punta, anche se Shpendi è recuperato ed è tra i convocati. Elia e Carboni i laterali di centrocampo con Belardinelli ed Ignacchitii centrali.
Gli indisponibili sono: Haas, Pellegri, Degli Innocenti, Nasti, Tosto, Saporiti, Perisan, Campaniello.
Mister Pagliuca vuole vedere un approccio alla gara migliore rispetto alle ultime uscite. Gara che non sarà semplice dalla quale si chiede un passo avanti qualitativo.
Dovrebbe essere un 3-4-2-1 anche il modulo degli emiliani. Dionigi spera di recuperare Rozzio ma difficilmente dovrebbe partire titolare. Rispetto alla gara di Coppa Italia, l’unica novità dovrebbe essere rappresentata da Marras per Tavsan. Bozzolan ha avuto qualche problema intestinale ma dovrebbe essere regolarmente in campo. Davanti ci sarà sempre Gondo. Non saranno del match gli indisponibili Urso e Girma.
Il tecnico Dionigi non ha ancora parlato mentre andiamo online.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-4-2-1: Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Bozzolan; Marras, Portanova; Gondo.
3-4-2-1: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ignacchiti, Belardinelli, Carboni; Ceesay, Ilie; Popov.
Secondo me Elia magari si potrebbe alzare un po’ e ceesay sulla fascia anche se dopo le prime uscite togliere Elia dalla fascia non so se convenga
Users have access to various communication channels for prompt support whenever they require help.
888starz download for android [url=http://888starz-eng.com/app/]https://888starz-eng.com/app/[/url]
Non ha senso andare a cambiare il centrocampo dopo una vittoria, soprattutto perché si gioca fuori casa
Ritieni di capirci più di Pagliuca? Sinceramente.
Sicuramente Pagliuca conoscerà molto meglio le situazioni, ma ciò non vuol dire che questa sia la formazione di domani, d’altronde non l’ha mica fatta lui….
Non c’entra capirci di più di Pagliuca, è un’opinione.
Squadra che vince non si cambia
Secondo me i due cambi sono perfetti, questa è la miglior formazione schierabile ad oggi
La più bella notizia è Shpendi!!! ❤️
Ma un la fanno la conferenza stampa prepartita?
Curioso di questa formazione, sia per Guarino / Lovato dietro (non sono convintissimo), che per Ceesay sulla trequarti.
Sicuramente più offensiva come formazione rispetto ad uno Yepes in più a centrocampo.
Come trequartista ha bisogno di uno con forza e che salti L uomo , Ilie è leggero e gioca molto in orizzontale ,
Ceesay L ha identificato in questo giocatore forse sprecato a fare il laterale destro e/o chiuso da Elia , che gioca più in verticale e salta facilmente L uomo
Definitiva la bocciatura di Ebhuei ( in partenza ?)
Sono dubbioso sullo spostamento di Lovato dal centro della difesa però
scusate, ma Campaniello cosa ha che e’ sempre fra gli indisponibili? Il ragazzo e’ davvero bravo.
Ed ecco perché è in arrivo Ricciardi.
Fulignati
Lovato-Guarino-Oberatin
Elia-Belardinelli-Ignacchiti-Carboni
Ricciardi-Ilie
Popov
In più arriverà un centrocampista ed un attaccante.
Ricciardi è un esterno, perchè lo metti tra i tre quartisti? Vi piace infilarci tutti in quel ruolo (lui, Elia, Sphendi, Yepes) ce li avete messi tutti