Si è giocato l’undicesimo turno di Serie B che ha visto il ritorno alla vittoria della capolista Modena sulla Juve Stabia mentre al secondo posto arriva il Monza che batte di misura lo Spezia per la quinta vittoria consecutiva. Grande vittoria del Frosinone a Carrara mentre cade il Venezia a Catanzaro. Goleada del Palermo al Pescara mentre il Bari ottiene una vittoria importantissima contro il Cesena. Nel posticipo impresa del Mantova che vince nei minuti finali a Genova con la Samp.

Questi i risultati e la classifica:

AVELLINO-REGGIANA 4-3

PADOVA-SUDTIROL 1-1

CARRARESE-FROSINONE 0-2

V.ENTELLA-EMPOLI 1-0

PALERMO-PESCARA 5-0

MODENA-JUVE STABIA 3-0

CATANZARO-VENEZIA 2-1

BARI-CESENA 1-0

MONZA-SPEZIA 1-0

SAMPDORIA-MANTOVA 0-1

Tommaso Chelli

  1. Al Franchi sono sempre lì a fare cori di contestazione fuori dallo stadio. No a cantare sui diffidati sempre presenti

  3. Ultras sodomizzati da anni ormai da questo personaggio che ci farà sparire dalla faccia della terra senza stadio e senza curva !

  6. Ci siamo rovinati negli anni. Chi è più vecchio si ricorderà bene i primi anni ’90, dove Empoli era tutto, fuorché il paese dei balocchi. Io preferivo la C, ma con un’identità tutta nostra, e un’autonomia comportamentale ben definita.

