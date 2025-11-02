Si è giocato l’undicesimo turno di Serie B che ha visto il ritorno alla vittoria della capolista Modena sulla Juve Stabia mentre al secondo posto arriva il Monza che batte di misura lo Spezia per la quinta vittoria consecutiva. Grande vittoria del Frosinone a Carrara mentre cade il Venezia a Catanzaro. Goleada del Palermo al Pescara mentre il Bari ottiene una vittoria importantissima contro il Cesena. Nel posticipo impresa del Mantova che vince nei minuti finali a Genova con la Samp.
Questi i risultati e la classifica:
AVELLINO-REGGIANA 4-3
PADOVA-SUDTIROL 1-1
CARRARESE-FROSINONE 0-2
V.ENTELLA-EMPOLI 1-0
PALERMO-PESCARA 5-0
MODENA-JUVE STABIA 3-0
CATANZARO-VENEZIA 2-1
BARI-CESENA 1-0
MONZA-SPEZIA 1-0
SAMPDORIA-MANTOVA 0-1
Al Franchi sono sempre lì a fare cori di contestazione fuori dallo stadio. No a cantare sui diffidati sempre presenti
se ora ci mettessimo a contestare faremmo un errore gravissimo
E perché?? Bisogna farsi sentire quando le cose non vanno bene e prima che sia troppo tardi.
al Franchi ci sono stati mezz ora e poi giustamente sono andati a casa. Tanto non usciva nessuno a prendere i cori. Perché vi garbera’ dire le cose sbagliate.
l’errore e non avere una curva questo va chiesto ultras da poltrona …
prostituiti per 2 biglietti….
Ultras sodomizzati da anni ormai da questo personaggio che ci farà sparire dalla faccia della terra senza stadio e senza curva !
A Empoli viviamo il calcio in un’altra maniera. Più giusta secondo me. Io ne vado orgoglioso.
Ennesimo rigore per il Modena (6!)
Venezia in netto ritardo
Palermo in ritardo
Sampdoria quest’ anno non la salva nessuno
Ci siamo rovinati negli anni. Chi è più vecchio si ricorderà bene i primi anni ’90, dove Empoli era tutto, fuorché il paese dei balocchi. Io preferivo la C, ma con un’identità tutta nostra, e un’autonomia comportamentale ben definita.
ovvia! playout con il Pescara…..poerannoi!
l’ importante è lo stadio no la categoria dove si gioca 25000 posti comodi prostituiti con 3 biglietti e uno scontrino
vergonatesi non è bello