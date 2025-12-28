Si è giocata la 18a giornata di Serie B che si è aperta per S.Stefano con la vittoria in rimonta del Monza a Modena mentre nelle altre gare disputate ieri la capolista Frosinone viene fermata dal pari al Castellani dall’Empoli. Continua a vincere il Venezia che piega di misura l’Entella e il Palermo che ottiene tre punti contro il Padova grazie a una rete del suo bomber Pohjanpalo. Importantissime vittorie per Sampdoria e Spezia contro Reggiana e Pescara che permettono a entrambe di portarsi fuori dalla zona a rischio. Continua il momento magico del Catanzaro che batte anche il Cesena. Infine prosegue il lungo periodo senza vittorie del Bari che viene fermato dal pari in casa con l’Avellino.

Adesso la sosta e si riprenderà il 10 gennaio con l’ultima giornata di andata.

Questi i risultati e la classifica:

MODENA-MONZA 1-2

SPEZIA-PESCARA 2-1

VENEZIA-V.ENTELLA 1-0

SAMPDORIA-REGGIANA 2-1

JUVE STABIA-SUDTIROL 1-0

EMPOLI-FROSINONE 1-1

CATANZARO-CESENA 2-0

CARRARESE-MANTOVA 0-0

PALERMO-PADOVA 1-0

BARI-AVELLINO 1-1