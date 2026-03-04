Si è giocato il turno infrasettimanale valevole per la 28a giornata di Serie B con l’accoppiata di testa Venezia-Monza ribadire la propria forza in questo campionato. I lagunari si sono sbarazzati con un 4-0 dell’Avellino mentre il Monza ha espugnato Cesena chiudendo il match già a fine primo tempo sul doppio vantaggio. Continua la grande stagione del Sudtirol che rifila quattro reti alla Reggiana e si porta a ridosso della zona playoff. Pari spettacolo tra Carrarese e Catanzaro mentre vince il Palermo soffrendo in casa con il Mantova. Nella corsa alla salvezza il Pescara va sul 2-0 a Frosinone per poi subire la rimonta dei padroni di casa mentre il Bari ottiene una vittoria fondamentale contro un’Empoli ridotto in dieci uomini per 70 minuti per l’espulsione di Lovato. Successo fondamentale dell’Entella in casa contro il Modena. La Samp va sotto al 90′ a Castellammare ma pareggia al 94′ conquistando un punto importante.
Questi i risultati e la classifica:
PADOVA-SPEZIA 2-2
V.ENTELLA-MODENA 2-1
VENEZIA-AVELLINO 4-0
REGGIANA-SUDTIROL 0-4
CESENA-MONZA 1-3
CARRARESE-CATANZARO 3-3
PALERMO-MANTOVA 2-1
JUVE STABIA-SAMPDORIA 1-1
FROSINONE-PESCARA 2-2
BARI-EMPOLI 2-1
Catanzaro Empoli 0 punti
Empoli Mantova 3 punti
Spezia Empoli 1 punto
Empoli Entella 3 punti
Sampdoria Empoli 0 punti
Empoli Pescara 3 punti
Padova Empoli 1 punto
Venezia Empoli 0 punti
Empoli Avellino 3 punti
Monza Empoli 0 punti
TOTALE 45 PUNTI o si va di sotto
non vinci in casa da novembre….mi sembri piuttosto ottimista a dire che le prossime 4 in casa le vinciamo tutte…
Nelle partite in casa dubito si riesca a fare più di 8pt…Venezia e Monza si stanno staccando…magari se i brianzoli sono già in serie A 3pt li raccimoliamo…al Padova per la salvezza potrebbe bastare un pareggio quando lo incontreremo…per evitare la retrocessione diretta diventano fondamentali le trasferte di Catanzaro Spezia e Genova dove bisogna almeno non perdere.
concordo con te.
Ripeto: o così o pomi’. Se non fai 45 punti non ti salvi.
Allora non ti salvi. Questa squadra non farà più di 10-11 punti da qui alla fine. Speriamo di raccattare almeno il quarti’utimo posto cone fece il Frosinone lo scorso anno e di giocarcela ai play-out con l’avversaria più abbordabile possibile.