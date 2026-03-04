Si è giocato il turno infrasettimanale valevole per la 28a giornata di Serie B con l’accoppiata di testa Venezia-Monza ribadire la propria forza in questo campionato. I lagunari si sono sbarazzati con un 4-0 dell’Avellino mentre il Monza ha espugnato Cesena chiudendo il match già a fine primo tempo sul doppio vantaggio. Continua la grande stagione del Sudtirol che rifila quattro reti alla Reggiana e si porta a ridosso della zona playoff. Pari spettacolo tra Carrarese e Catanzaro mentre vince il Palermo soffrendo in casa con il Mantova. Nella corsa alla salvezza il Pescara va sul 2-0 a Frosinone per poi subire la rimonta dei padroni di casa mentre il Bari ottiene una vittoria fondamentale contro un’Empoli ridotto in dieci uomini per 70 minuti per l’espulsione di Lovato. Successo fondamentale dell’Entella in casa contro il Modena. La Samp va sotto al 90′ a Castellammare ma pareggia al 94′ conquistando un punto importante.

Questi i risultati e la classifica:

PADOVA-SPEZIA 2-2

V.ENTELLA-MODENA 2-1

VENEZIA-AVELLINO 4-0

REGGIANA-SUDTIROL 0-4

CESENA-MONZA 1-3

CARRARESE-CATANZARO 3-3

PALERMO-MANTOVA 2-1

JUVE STABIA-SAMPDORIA 1-1

FROSINONE-PESCARA 2-2

BARI-EMPOLI 2-1