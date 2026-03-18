Si è giocato il turno infrasettimanale valevole per la 31a giornata di B che ha visto la capolista Venezia avere la meglio nel derby con il Padova mentre il Monza è stato fermato sul pari a Reggio Emilia dalla Reggiana. I lagunari comandano con tre punti di vantaggio proprio sul Monza. Al terzo posto si riavvicina il Frosinone che rimonta lo svantaggio iniziale con il Bari portandosi a due punti dal Monza mentre il Palermo viene frenato dal pari con la Juve Stabia e si allontana dalla corsa alla promozione diretta. Per la lotta salvezza grande vittoria per 3-0 del Mantova sul Cesena del neo allenatore Cole e del Pescara che travolge 3-0 l’Entella trascinato ancora una volta da un grande Insigne, con gol e due assist. Torna alla vittoria anche la Carrarese che batte 2-0 la Samp. Rinviata a data da destinare per allerta meteo Catanzaro-Modena.

Questi i risultati e la classifica:

PALERMO-JUVE STABIA 2-2

VENEZIA-PADOVA 3-1

SPEZIA-EMPOLI 1-1

REGGIANA-MONZA 0-0

MANTOVA-CESENA 3-0

CATANZARO-MODENA RINVIATA

FROSINONE-BARI 2-1

PESCARA-V.ENTELLA 3-0

CARRARESE-SAMPDORIA 2-0

AVELLINO-SUDTIROL 3-2