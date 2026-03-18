Si è giocato il turno infrasettimanale valevole per la 31a giornata di B che ha visto la capolista Venezia avere la meglio nel derby con il Padova mentre il Monza è stato fermato sul pari a Reggio Emilia dalla Reggiana. I lagunari comandano con tre punti di vantaggio proprio sul Monza. Al terzo posto si riavvicina il Frosinone che rimonta lo svantaggio iniziale con il Bari portandosi a due punti dal Monza mentre il Palermo viene frenato dal pari con la Juve Stabia e si allontana dalla corsa alla promozione diretta. Per la lotta salvezza grande vittoria per 3-0 del Mantova sul Cesena del neo allenatore Cole e del Pescara che travolge 3-0 l’Entella trascinato ancora una volta da un grande Insigne, con gol e due assist. Torna alla vittoria anche la Carrarese che batte 2-0 la Samp. Rinviata a data da destinare per allerta meteo Catanzaro-Modena.
Questi i risultati e la classifica:
PALERMO-JUVE STABIA 2-2
VENEZIA-PADOVA 3-1
SPEZIA-EMPOLI 1-1
REGGIANA-MONZA 0-0
MANTOVA-CESENA 3-0
CATANZARO-MODENA RINVIATA
FROSINONE-BARI 2-1
PESCARA-V.ENTELLA 3-0
CARRARESE-SAMPDORIA 2-0
AVELLINO-SUDTIROL 3-2
Bene dai, risultati di stasera a noi favorevoli a parte forse l’Avellino vincente, che alla penultima viene a Empoli ancora in corsa per i playoff. A patto – ovviamente – di vincere domenica col Pescara.
Pescara è ultimo ma è una delle più in forma… vincere sarà durissima per noi…
anche se è triste andrebbe bene quasi anche un pareggio…la sconfitta sarebbe mortale…
Pescara, girone di ritorno:15 punti, Empoli 6. Vincere sarebbe un miracolo, un pareggio sarebbe buono, perché i manterrebbe ancora vivi. E’ la terza partita in sette giorni e questo può rappresentare un vantaggio, che con i ritmi più bassi la si possa sfangare, perché atleticamente e fisicamente il Pescara ci mangia.
La classifica della parte bassa è cortissima, non possiamo più permetterci passi falsi, ogni punto, ogni contrasto, ogni contropiede potrebbe essere decisivo…. allacciamo le cinture, chi non se la sente, chi non ha intenzione di lottare stia a casa.
Domenica ci aspetta una partita difficilissima…. una finale, vivere o morire!!!