È stata ufficializzata la data in cui verrà svelato il calendario della Serie B 2025-2026. La cerimonia di presentazione si terrà mercoledì 30 luglio a Mantova, nella suggestiva cornice di Palazzo Te, a partire dalle ore 19. In quella occasione verranno sorteggiate e rese note le 38 giornate della 94ª edizione del campionato cadetto. Un appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati, che segnerà idealmente l’inizio della nuova stagione.

L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali della Lega Serie B e, come di consueto, noi di PE lo seguiremo con aggiornamenti in tempo reale attraverso una diretta testuale.