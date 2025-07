Può considerarsi un movimento in uscita “minore”, ma l’Empoli ha definito la cessione del portiere Niccolò Chiorra al Casarano. Classe 2001, l’estremo difensore nativo di Bagno a Ripoli lascia definitivamente l’azzurro per approdare alla formazione pugliese, desiderosa di essere protagonista in Serie C. Chiorra non ha praticamente mai vestito l’azzurro ed era reduce da vari prestiti, l’ultimo dei quali a Carrara.