Dopo la ripartenza della prima squadra, impegnata in una vera e propria rifondazione a seguito della retrocessione in Serie B, a breve inizierà anche la nuova stagione della formazione Primavera dell’Empoli, anch’essa chiamata a rialzarsi dopo un’annata conclusa con la discesa in Primavera 2. Gli azzurrini, infatti, parteciperanno nella stagione 2025/26 al campionato Primavera 2, una competizione riservata ai calciatori Under 19, a differenza della Primavera 1 che accoglie giocatori fino ai 20 anni. Non è stato ancora ufficializzato il calendario né il girone di appartenenza dell’Empoli, anche se la sensazione è che si possa essere inseriti nel Girone B, quello geograficamente più a sud.

Una certezza, invece, riguarda la guida tecnica. Sarà Andrea Filippeschi a sedersi sulla panchina della Primavera, confermato dopo il subentro a stagione in corso dello scorso anno al posto di Alessandro Birindelli. Il giovane tecnico empolese non riuscì a compiere la difficile impresa della salvezza, con la squadra retrocessa dopo il playout perso contro il Bologna al Dall’Ara. Questa volta, però, Filippeschi avrà l’opportunità di impostare il lavoro fin dal primo giorno, costruendo la squadra secondo le proprie idee e i propri principi tattici. Allenatore cresciuto nel settore giovanile empolese, Filippeschi ha già dimostrato di possedere ottime qualità, sfiorando in passato per due volte il titolo nazionale con le categorie Under. Stavolta, però, oltre al lavoro tecnico e alla crescita dei ragazzi, ci sarà anche una pressione in più: l’obiettivo dell’Empoli, in un campionato come la Primavera 2, deve inevitabilmente (anche se vincere non è mai facile) essere il ritorno immediato nella massima categoria giovanile.

Il raduno è fissato per lunedì 21 luglio. In quella data sarà anche l’occasione per ascoltare le prime parole di Filippeschi in vista della nuova stagione, conoscere la composizione del gruppo e i dettagli del programma estivo. Il campionato, invece, prenderà il via nel mese di settembre.