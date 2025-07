Pietro Pellegri torna (o per meglio dire, resta) in azzurro! L’attaccante genovese classe 2001 è ancora in prestito con diritto di riscatto ma, stavolta c’è anche un obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Lo scorso anno tre gol per lui con la nostra maglia, poi lo sfortunato infortunio che lo ha tolto dai giochi, compromettendo anche la stagione della squadra. Il discorso si è aperto in seguito alla trattativa che ha portato Anjorin in granata, con Pellegri che si è subito dimostrato aperto a poter proseguire l’avventura in azzurro. Capiremo meglio le condizioni del giocatore che, al momento, è ancora infortunato.

A Pietro il nostro bentornato, con la speranza che questa stagione possa avere un epilogo diverso per lui e per il club.