Salta un’altra panchina di Serie B. E’ quella del Pescara che ha esonerato il tecnico Vincenzo Vivarini dopo gli ultimi deludenti risultati. Il Pescara attualmente si trova al penultimo posto con 8 punti e ha conquistato una sola vittoria proprio contro l’Empoli per 4-0.
Questo il comunicato ufficiale:
La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra mister Vincenzo Vivarini e il suo staff tecnico. La Società desidera ringraziare il tecnico e i suoi collaboratori per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati durante il periodo trascorso in biancazzurro, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera.
Al suo posto la società abruzzese ha deciso di affidare la squadra a Giorgio Gorgone reduce dalla positiva esperienza con la Lucchese.
Alla ripresa del campionato dopo la sosta il Pescara sarà atteso dalla trasferta a Catanzaro.
Gorgone, che avrei voluto ad Empoli, vediamo se mi smentisce…
In serie A Palladino sostituisce Juric all’Atalanta.
Vivarini fa parte del gruppetto di allenatori abruzzesi come D’Angelo, D’Aversa e Di Francesco… Si assomigliano un po’ tutti: brave persone, tecnicamente preparati, godono di buona stampa e buon rapporto con l’ambiente, ma alla lunga risultano irrimediabilmente MOSCI.
Le loro squadre nel medio e lungo termine tendono a perdere la concentrazione e non di rado si perdono in un bicchier d’acqua; vedi retrocessioni recenti di “B” Francesco, D’Aversa, promozioni sfuggite all’ultimo minuto e così via.
Vivarini eccetto buoni campionati a Catanzaro ha sempre fallito
Pensare che ne abbiamo presi 4 da Vivarini!
perso da PAGLIUCA ….
Se non sbaglio, era l’allenatore della storica promozione in B del Teramo, qualche anno fa, poi revocata.
Affermativo: disponeva però dell’accoppiata Lapadula – Donnarumma (che poi portò con sé a Empoli)