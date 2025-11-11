Salta un’altra panchina di Serie B. E’ quella del Pescara che ha esonerato il tecnico Vincenzo Vivarini dopo gli ultimi deludenti risultati. Il Pescara attualmente si trova al penultimo posto con 8 punti e ha conquistato una sola vittoria proprio contro l’Empoli per 4-0.

Questo il comunicato ufficiale:

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra mister Vincenzo Vivarini e il suo staff tecnico. La Società desidera ringraziare il tecnico e i suoi collaboratori per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati durante il periodo trascorso in biancazzurro, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Al suo posto la società abruzzese ha deciso di affidare la squadra a Giorgio Gorgone reduce dalla positiva esperienza con la Lucchese.

Alla ripresa del campionato dopo la sosta il Pescara sarà atteso dalla trasferta a Catanzaro.