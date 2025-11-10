Campionato Primavera 2
Risultati 8a giornata
EMPOLI – Catanzaro 2 – 0
Gol: 22′ Egan – 28′ Busiello
|Avellino
|–
|Salernitana
|2
|2
|18’ Delishi (A) – 19’ e 56’ Lombardi (S) – 78’ D’Auria
|Bari
|–
|Crotone
|3
|0
|37′ Caputi – 66′ Stoyanov – 78′ Campagna
|Benevento
|–
|Pescara
|0
|3
|34’ e 69’ D’Arcangelo –
|Cosenza
|–
|Ascoli
|1
|1
|28′ De Witt (A) – 65′ Barbagallo (C) – 79’ Schehaj
|Perugia
|–
|Monopoli
|1
|2
|Dottori (P) – Dudic (M) – Peroroscia (M)
|Pisa
|–
|Ternana
|1
|2
|40’ rig. Semeraro (T) – 73’ Novak (P) – 84’ Coltorti (T)
|Spezia
|–
|Palermo
|3
|1
|17’ Lorenzelli (S) – 19’pt Conte (S) – 30’ Conte (S) – 45’+1 Di Mitri (P)
Classifica dopo la 8a giornata
|club
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|p
|gf
|gs
|Empoli
|8
|16
|5
|1
|2
|22
|9
|Pescara
|8
|16
|5
|1
|2
|15
|7
|Spezia
|8
|15
|5
|0
|3
|16
|13
|Pisa
|8
|15
|4
|3
|1
|17
|8
|Avellino
|8
|14
|3
|5
|0
|17
|13
|Bari
|8
|14
|4
|2
|2
|14
|6
|Monopoli
|8
|13
|4
|1
|3
|10
|10
|Benevento
|8
|12
|4
|0
|4
|12
|15
|Ascoli
|8
|12
|3
|3
|2
|14
|9
|Ternana
|8
|12
|3
|3
|2
|16
|15
|Perugia
|8
|9
|2
|3
|3
|8
|10
|Catanzaro
|8
|8
|2
|2
|4
|10
|9
|Salernitana
|8
|7
|2
|1
|5
|10
|21
|Cosenza
|8
|7
|2
|1
|5
|6
|19
|Palermo
|8
|5
|1
|2
|5
|7
|15
|Crotone
|8
|2
|0
|2
|6
|4
|19
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 9a Giornata
Palermo – EMPOLI 0 – 2
Gol: 3’ Ginestretti – 65’ Isidori
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 8a Giornata
Delfino Pescara – EMPOLI 0 – 2
Gol: 48’ Danesi – 50’ Boeri
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 8a Giornata
Delfino Pescara – EMPOLI 3 – 3
Gol: 8’ Ianniello (DP) – 24’ Menicagli (E) – 32’ Pomposo (DP) – 52’ Leggieri (DP) – 61’ Menicagli (E) – 69’ Chico (E)