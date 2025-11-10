Campionato Primavera 2

Risultati 8a giornata

 

EMPOLI – Catanzaro                2 – 0

Gol:  22′ Egan – 28′ Busiello

 

Avellino Salernitana 2 2
18’ Delishi (A) – 19’ e 56’ Lombardi (S) – 78’ D’Auria
Bari Crotone 3 0
37′ Caputi – 66′ Stoyanov – 78′ Campagna
Benevento Pescara 0 3
34’ e 69’ D’Arcangelo –
Cosenza Ascoli 1 1
28′ De Witt (A) – 65′ Barbagallo (C) – 79’ Schehaj
Perugia Monopoli 1 2
Dottori (P) – Dudic (M) – Peroroscia (M)
Pisa Ternana 1 2
40’ rig. Semeraro (T) – 73’ Novak (P) – 84’ Coltorti (T)
Spezia Palermo 3 1
17’ Lorenzelli (S) – 19’pt Conte (S) – 30’ Conte (S) – 45’+1 Di Mitri (P)

 

Classifica dopo la 8a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n p gf gs
Empoli 8 16 5 1 2 22 9
Pescara 8 16 5 1 2 15 7
Spezia 8 15 5 0 3 16 13
Pisa 8 15 4 3 1 17 8
Avellino 8 14 3 5 0 17 13
Bari 8 14 4 2 2 14 6
Monopoli 8 13 4 1 3 10 10
Benevento 8 12 4 0 4 12 15
Ascoli 8 12 3 3 2 14 9
Ternana 8 12 3 3 2 16 15
Perugia 8 9 2 3 3 8 10
Catanzaro 8 8 2 2 4 10 9
Salernitana 8 7 2 1 5 10 21
Cosenza 8 7 2 1 5 6 19
Palermo 8 5 1 2 5 7 15
Crotone 8 2 0 2 6 4 19

 

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 9a Giornata

Palermo – EMPOLI           0 – 2

Gol:  3’ Ginestretti – 65’ Isidori

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 8a Giornata

Delfino Pescara – EMPOLI                0 – 2

Gol: 48’ Danesi – 50’ Boeri

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 8a Giornata

Delfino Pescara – EMPOLI                3 – 3

Gol: 8’ Ianniello (DP) – 24’ Menicagli (E) – 32’ Pomposo (DP) – 52’ Leggieri (DP) – 61’ Menicagli (E) – 69’ Chico (E)

