Come avevamo anticipato qualche giorno fa, oggi è stata presentata la maglia che Kappa ha realizzato appositamente per l’Empoli per festeggiare i 25 anni dell’iconico modello “Kombat”. Ovviamente l’Empoli fa parte di un gruppo di diciotto club prescelti dal marchio piemontese, club che come sponso tecnico hanno appunto, Kappa. Il modello richiama esattamente quello del 2000, che nell’immaginario di tutti è quello indossato dalla nazionale italana. La maglia dovrebbe essere indossata dai nostri azzurri nella prossima gara casalinga, con il Bari. La maglia è disponibile per l’acquisito al prezzo di 125 euro. Di seguito la descrizione rilasciata da Kappa:

Maglia da calcio KOMBAT™ XXV EMPOLI, creata per celebrare il venticinquesimo anniversario dell’iconico modello Kombat 2000. La jersey Kappa x Empoli FC è realizzata con un tessuto innovativo, dal design aderente, iper-elastico e confortevole. Composta per il 92% da poliestere riciclato e per l’8% da elastan, rappresenta l’evoluzione della storica tecnologia KOMBAT™: una maglia celebrativa che rinnova il mito, offrendo performance ancora più avanzate.