Come avevamo anticipato qualche giorno fa, oggi è stata presentata la maglia che Kappa ha realizzato appositamente per l’Empoli per festeggiare i 25 anni dell’iconico modello “Kombat”. Ovviamente l’Empoli fa parte di un gruppo di diciotto club prescelti dal marchio piemontese, club che come sponso tecnico hanno appunto, Kappa. Il modello richiama esattamente quello del 2000, che nell’immaginario di tutti è quello indossato dalla nazionale italana. La maglia dovrebbe essere indossata dai nostri azzurri nella prossima gara casalinga, con il Bari. La maglia è disponibile per l’acquisito al prezzo di 125 euro. Di seguito la descrizione rilasciata da Kappa:

Maglia da calcio KOMBAT™ XXV EMPOLI, creata per celebrare il venticinquesimo anniversario dell’iconico modello Kombat 2000. La jersey Kappa x Empoli FC è realizzata con un tessuto innovativo, dal design aderente, iper-elastico e confortevole. Composta per il 92% da poliestere riciclato e per l’8% da elastan, rappresenta l’evoluzione della storica tecnologia KOMBAT™: una maglia celebrativa che rinnova il mito, offrendo performance ancora più avanzate.

35 Commenti

  11. 125 forse si sono dimenticati una virgola quelle del Decathlon le ho da anni sono indistruttibili se non sbaglio quelle da 14,90 euro ma anni fa ,anche quelle da 9,90 non sono male…
    ci fo mettere il logo e sono a posto…
    E lo ridico col piffero recuperano l’investimento duriiii!!!
    ma invece di sentire gente che non conoscono Empoli…
    Agenzie che pensano che Empoli e uguale a Como e Venezia…

  17. Ci sono i collezionisti, gli amanti delle magliette originali (e non surrogati) e i cultori dell’abbigliamento firmato. Secondo me invece ne venderanno tante.

  18. Ragazzi è stata la maglia più bella di sempre, ma considerando che il calcio è uno sport popolare (operai a 1.500 euro al mese), costa un decimo dello stipendio: improponibile.

  19. Pensavo fosse la parte sopra si un pigiama … uno di quei pigiami che si trovano al mercato a 6 euro e che vendono gli extracomunitari

  20. Ne regaleranno tante agli sponsor sotto natale perchè se aspettano che qualcuno spenda 125 euro+personalizzazione e toppa per questa roba qui, vivono su marte.

    Ah già, ma a monteboro vivono su marte!

  23. Siamo delle sagome ,,🤣non ci batte nessuno , comunque quando dico che si vive in altre dimensioni Bo , c’è una canzone che dice , va tutto al contrario di come me lo immaginavo !

  25. Se non ci fosse scritto empoli non si capirebbe nemmeno che è una maglia dell’empoli…e infatti non c’è scritto empoli ma c’è solo lo stemma della ENTRATE FAMIGLIA C.OR$I.

