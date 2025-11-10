Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Importante partita quella che si giocata al “Carlo Castellani”, sabato 8 novembre 2025 alle h.15, che riguarda le zone piuttosto basse della classifica di questo pazzo campionato italiano di calcio di Serie B 2025/2026, con condizioni meteo perfette ed un buon afflusso di pubblico. Gli spettatori ufficiali sono infatti 6.816, di cui 2.314 paganti.

Finalmente vediamo un Empoli grintoso, molto più voglioso e determinato rispetto alle ultime uscite che trova tre punti importantissimi, sofferti, magari sporchi ma tremendamente significativi. Li trova con un calcio di rigore, di Stiven Shpendi al 59°, dopo essere rimasto, ancora una volta, in dieci, per l’espulsione di Popov al 44°; doppia ammonizione per gioco scorretto. Il Catanzaro, organizzato come sempre nel suo palleggio, si apre per cercare linee interne e finisce per sbilanciarsi più del necessario. E’ qui che arriva il secondo episodio chiave dopo l’espulsione: la clamorosa disattenzione di Iemmello, che allarga il gomito su piazzato di Saporiti, causando il rigore. Empoli in crescendo anche nei singoli, che concede pochissimo nonostante l’uomo in meno. Primo “clean sheet” della stagione che dimostra una fase difensiva comunque in crescendo dall’arrivo di Dionisi, alla prima vittoria.

Sono esattamente 923 i tifosi del Catanzaro accorsi in terra toscana per incitare la compagine giallorossa, sistemati per la stragrande maggioranza al terzo spicchio di Curva Sud partendo dalla Maratona, mentre una parte più piccola è invece sistemata al quarto e ultimo spicchio. Il settore ospiti è davvero molto ben colorato con tantissimi e bei bandieroni, e numerosissime, belle pezze. Il tifo dei calabresi parte subito molto forte, con cori come “Noi vogliamo gente che lotta!”, il primo, durante il quale si permettono di fischiare la lettura della formazione dell’Empoli, poi “Noi vogliamo questa vittoria!” e “Catanzaro vinci per noi!”. Dal settore catanzarese partono molti cori a ripetere, che però spesso sono “coperti” da quelli della Maratona, anche oggi piuttosto in forma. Si ha però l’impressione che la Curva Sud accusi delle pause, perché quando vuole riesce a farsi sentire, come nel caso dei numerosi battimani, e di cori come “Superiamo gli ostacoli…insieme a te Catanzaro alé…” e “Che bello è quando esco di casa per andare allo stadio a tifar Catanzaro…”. Comunque si agitano molto, specie prima dello svantaggio, chiaro segno che poche volte stanno zitti, anche se il tifo rimane comunque dignitoso. Nonostante la rivalità acerrima tra empolesi e fiorentini, gemellati fraterni dei catanzaresi, non si sentono quasi mai cori di odio tra le due tifoserie, per cui tutto tranquillo sotto l’ordine pubblico. La prestazione del tifo calabrese si può considerare su livelli più che buoni. Voto: 8-.

La Maratona “Emiliano Del Rosso” sembra in buona forma e parte piuttosto bene col tifo, di buona lena nonostante il momento difficile che si respira nell’ambiente. I primi cori sono “Siam sempre qui insieme a te per l’Empoli combatterem…”, “Siamo sempre al tuo fianco io di te non mi stanco…”, “Siamo l’Armata biancazzurra e mai nessun ci fermerà, noi saremo sempre qua quando l’Empoli giocherà…”. L’Empoli gioca piuttosto bene, è sveglio e risponde bene al tifo incisivo degli ultras empolesi. Prima dell’espulsione, l’ennesima di questo campionato, di Popov, si alza il coro “Questo è un canto d’amor che ci viene dal cuor…”. Poi la Maratona subisce un po’ il contraccolpo, per poi reagire col vecchio “Siamo sempre con voi…non vi lasceremo mai…dell’Empoli siamo noi gli ultrà e saremo sempre qua…”, ultimo coro di un primo tempo che si chiude con un po’ di amaro in bocca. L’undici di Alessio Dionisi è però oggi combattivo e si riparte con “Empoli alé, siamo sempre insieme a te, siamo gli empolesi, non vi lasceremo mai…”, poi ancora “E forza azzurro Empoli ti ama tutta la settimana io penso solo a te, Empoli calcio unico grande amore…”, “Eh eh forza azzurro forza azzurro eh eh!” ed “Empoli alé alé canto solo per te sempre ti sosterrò e mai ti lascerò…”. Verso la fine, con l’Empoli che soffre arroccato in difesa a guardia dell’1-0, ma sempre più incitato, ancora canti come “Sacrifici e chilometri, diffidati liberi…”, “Questa è la lotta che noi sosteniamo contro diffide e per la libertà…”. Poi ancora cori classici come “Tutto lo stadio!”, con la risposta “Empoli! Empoli!” che per la verità non è granché. Ma la Maratona finisce in bellezza con “Che bella vita è vivere insieme a te…questa è una malattia che non va più via…non l’ho pensato mai nemmeno in mezzo ai guai…vivere senza te è impossibile…”. Il triplice fischio dell’arbitro, il signor Galipò di Firenze, è una liberazione per il popolo empolese, visto anche che gli azzurri non vincevano in casa dalla prima giornata, 3-1 col Padova. La Maratona è in tripudio e canta libera “Orgogliosi di essere empolesi!”. Anche oggi è molto ben colorata con una decina di bandieroni e tante pezze: una conferma ormai. La prestazione del tifo azzurro si può considerare su livelli più che buoni. Voto: 8-.