Si entra nella settimana che porterà alla terza sosta stagionale per i vari impegni delle Nazionali e alcuni giocatori dell’Empoli sono stati chiamati in Nazionale:

Joseph Ceesay è stato convocato dal Gambia per un’amichevole contro il Kuwait in programma martedì 18 novembre a Il Cairo, in Egitto

Gabriele Guarino e Brando Moruzzi sono stati convocati dalla Nazionale Under 21 italiana per due sfide di qualificazione alla Fase Finale dell’Europeo 2027 contro Polonia (venerdì 14 novembre alle ore 16.00 alla Pogon Arena di Stettino) e Montenegro (martedì 18 novembre al City Stadium di Niksic alle 18.30).

Nel Gruppo E delle Qualificazioni a Euro Under 21 del 2027, la corsa al primo posto è una sfida a due tra Polonia e Italia, capaci di conquistare finora 4 vittorie in 4 gare (12 punti). Alle loro spalle, seguono Montenegro (6), Svezia e Macedonia del Nord (3), Armenia (0). Venerdì si concluderà il girone d’andata e martedì si riprenderà con la prima giornata di ritorno. Nel 2026 il rush finale: due incontri a marzo e due a ottobre, l’ultimo dei quali potrebbe essere decisivo per il primo posto: il 5 ottobre 2026, Italia-Polonia.

Bohdan Popov è stato convocato dall’Ucraina Under 19 per le qualificazioni alla fase finale dell’Europeo di categoria. La Nazionale Ucraina esordirà contro i padroni di casa dell’Albania (mercoledì 12 novembre alle 15:00 a Durazzo) per poi affrontare Montenegro sabato 15 novembre alle 13:00 a Rrogzhine e infine la Slovacchia martedì 18 novembre alle 15:00 sempre a Rrogozhyne.

Inoltre, Alessio Baralla e Thomas Campaniello sono impegnati con la nazionale italiana al Mondiale Under 17 in corso in Qatar. Gli Azzurrini hanno superato la prima fase a punteggio pieno, superando 1-0 il Qatar, 4-0 la Bolivia e infine 3-1 il Sudafrica. L’Italia si è così qualificati ai sedicesimi di finale, ai quali parteciperanno le prime due classificate di ciascuno dei dodici gironi più le otto migliori terze, previsti il 14 e il 15 novembre.

Empoli Fc