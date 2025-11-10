Si è giocata la 12a di B che si è aperta venerdì con il pareggio tra Spezia e Bari che ha visto il debutto sulla panchina spezzina di mister Donadoni che ha preso il posto di D’Angelo. Lo Spezia ha giocato l’intero secondo tempo in dieci uomini. Nelle gare del sabato arriva la prima vittoria per mister Dionisi con l’Empoli che batte di misura il Catanzaro giocando oltre un tempo in dieci uomini per l’espulsione di Popov mentre la Juve Stabia si conferma molto forte in casa e batte il Palermo. Pari spettacolo tra Frosinone e Modena mentre il Venezia batte una Sampdoria sempre più in crisi nera. Nelle gare di ieri larga vittoria del Cesena sull’Avellino mentre il Monza espugna anche Pescara per la sesta vittoria consecutiva e torna in vetta da sola alla classifica. Adesso la sosta per le Nazionali, si riprenderà tra due settimane.
Questi i risultati e la classifica:
SPEZIA-BARI 1-1
SUDTIROL-CARRARESE 1-1
REGGIANA-V.ENTELLA 0-0
MANTOVA-PADOVA 1-0
FROSINONE-MODENA 2-2
EMPOLI-CATANZARO 1-0
JUVE STABIA-PALERMO 1-0
VENEZIA-SAMPDORIA 3-1
CESENA-AVELLINO 3-0
PESCARA-MONZA 0-2
Ottavo posto a due punti, quindi non ci fasciamo troppo la testa con pensieri funerei. Sarei preoccupato se questa squadra già girasse a mille, ma visto che i margini di miglioramento non sembrano essere poi tanto pochi, aspettiamo con fiducia la crescita sotto il profilo del gioco e dei punti! Troppo ottimista? Ci mancherebbe non fosse così per chi tifa per la sua squadra!
Daniele hai problemi in matematica?
12simo posto giù ma metti due stecchini e conta con le dita…
la realta’ la potremo verificare alla ripartenza tra 15gg fino a gennaio …..li potremo dare un giudizio reale su chi siamo.
recuperati gli infortunati e con un periodo di lavoro pianificato a disposizione di Dionisi .
Sorprese assolute del campionato:
Reggiana Entella
Delusioni del campionato:
Spezia Sampdoria Empoli
Massima delusione:
Palermo