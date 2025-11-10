Si è giocata la 12a di B che si è aperta venerdì con il pareggio tra Spezia e Bari che ha visto il debutto sulla panchina spezzina di mister Donadoni che ha preso il posto di D’Angelo. Lo Spezia ha giocato l’intero secondo tempo in dieci uomini. Nelle gare del sabato arriva la prima vittoria per mister Dionisi con l’Empoli che batte di misura il Catanzaro giocando oltre un tempo in dieci uomini per l’espulsione di Popov mentre la Juve Stabia si conferma molto forte in casa e batte il Palermo. Pari spettacolo tra Frosinone e Modena mentre il Venezia batte una Sampdoria sempre più in crisi nera. Nelle gare di ieri larga vittoria del Cesena sull’Avellino mentre il Monza espugna anche Pescara per la sesta vittoria consecutiva e torna in vetta da sola alla classifica. Adesso la sosta per le Nazionali, si riprenderà tra due settimane.

Questi i risultati e la classifica:

SPEZIA-BARI 1-1

SUDTIROL-CARRARESE 1-1

REGGIANA-V.ENTELLA 0-0

MANTOVA-PADOVA 1-0

FROSINONE-MODENA 2-2

EMPOLI-CATANZARO 1-0

JUVE STABIA-PALERMO 1-0

VENEZIA-SAMPDORIA 3-1

CESENA-AVELLINO 3-0

PESCARA-MONZA 0-2