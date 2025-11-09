Riprenderà martedì prossimo il lavoro degli azzurri, che adesso potranno beneficiare di due giornate piene di riposo dopo un lungo tour de force. Come sappiamo, la settimana entrante non condurrà al consueto appuntamento di campionato: siamo infatti dentro la nuova pausa per le Nazionali, un periodo che sarà particolarmente prezioso per mister Alessio Dionisi. Il tecnico avrà finalmente l’opportunità di lavorare con calma, senza l’assillo della partita imminente, e iniziare a inserire quegli aggiornamenti e quei correttivi necessari affinché la squadra diventi sempre più modellata secondo i suoi principi di gioco. Ovviamente mancheranno all’appello i calciatori convocati. Da valutare poi le condizioni di Belardinelli ed Ignacchiti ieri out. Dionisi, come abbiamo ricordato più volte, non ha avuto il tempo come alleato: è subentrato a Pagliuca trovandosi a giocare sostanzialmente ogni quattro giorni. L’ultima è stata la prima vera settimana “tipo” a disposizione del tecnico, e qualcosa in effetti si è notato. Era fondamentale arrivare a questa sosta con sensazioni positive, sia sul piano del risultato che della prestazione. La vittoria ottenuta ieri contro il Catanzaro lascia indicazioni incoraggianti, ma soprattutto certifica una crescita mentale che era completamente mancata nelle ultime uscite, con una squadra che non solo non stava progredendo, ma stava addirittura regredendo. Le gare contro Sampdoria ed Entella ne erano la prova evidente. Il successo contro i calabresi deve ora avere un valore terapeutico: quella medicina che nel calcio è spesso la cura più rapida ed efficace per scacciare negatività, paure e blocchi mentali, e per alimentare l’autoconvincimento nelle proprie qualità. Al di là dei tre punti, si è visto un Empoli più vivo, più reattivo, più dentro la partita. È chiaro che ci sia ancora molto lavoro da fare e non possiamo certo affermare che la vittoria abbia cancellato ogni problema, però serviva una risposta immediata ed efficace e, per quanto Dionisi abbia avuto ancora poco tempo a disposizione, questa risposta è arrivata.

È piaciuto l’approccio iniziale, ma soprattutto è piaciuta la capacità dimostrata nella ripresa: nonostante l’inferiorità numerica, la squadra non ha mai dato la sensazione di soffrire. Anzi, è stato l’Empoli a rendersi più pericoloso, limitando nettamente un Catanzaro che, pur non disputando la sua miglior partita, si è trovato ripetutamente in difficoltà. Da sottolineare, inoltre, come per la prima volta in stagione la squadra non abbia subito gol, evitando così un record negativo storico. La fase difensiva era un ambito su cui da settimane si notavano piccoli segnali di crescita: nonostante i gol incassati, e nonostante i numerosi interventi decisivi di Fulignati, la squadra aveva iniziato a muoversi meglio. Il primo clean sheet è, in fondo, la naturale conseguenza del lavoro impostato da Dionisi per correggere i difetti della linea a tre. Adesso si potrà intervenire anche su altri aspetti, perché nella costruzione della manovra le difficoltà restano. La vittoria di ieri è arrivata grazie a una grande ingenuità di Iemmello, che ha allargato il braccio su un pallone messo in area da Saporiti. Senza quell’episodio, dobbiamo essere onesti, non c’eragrande convinzione che l’Empoli sarebbe riuscito a segnare, perché la squadra, pure generando una certa mole offensiva, appare ancora impacciata e poco fluida negli ultimi metri. Poco male: il tempo per lavorare ora c’è, e sulla carta il potenziale del reparto offensivo è di assoluto valore per la Serie B. Se la condizione di Pellegri e Nasti dovesse crescere permettendo ai due di tornare ad essere i giocatori che conosciamo, le possibilità sono molto ampie. A loro si aggiungono elementi come Shpendi e Popov; quest’ultimo ieri protagonista in negativo, con la doppia ammonizione che ha lasciato la squadra in dieci, ma che ha avuto la maturità, questa mattina, di scusarsi pubblicamente attraverso i propri canali social. È un reparto, quello offensivo, che ha potenzialmente qualità da alta classifica. Se Dionisi riuscirà a correggere gli ultimi dettagli, ci sarà davvero da divertirsi.

Come abbiamo già avuto modo di dire, la cosa importante adesso è non fare voli pindarici né pensare che tutto sia improvvisamente risolto. In queste ultime settimane, nonostante il momento complesso e tutt’altro che positivo, abbiamo sempre cercato di mantenere equilibrio, facendo un po’ i pompieri: evidenziando problemi e criticità, ma senza scadere nel catastrofismo. Adesso, al contrario, dopo una vittoria importante, preziosa e – perché no – anche emozionante, occorre fare esattamente lo stesso. I tre punti fanno classifica, danno morale, mettono benzina nella testa e nelle gambe, ma vanno comunque presi con la giusta cautela. Innanzitutto perché, e lo diciamo con sincerità, abbiamo visto un Catanzaro meno brillante rispetto a quanto mostrato nelle sue ultime tre uscite. Diversi colleghi calabresi, persone competenti e corrette, ci hanno confermato che questa è stata una delle peggiori prestazioni stagionali dei giallorossi. Ma anche perché, arrivati al 45’ sullo 0-0, con una frazione giocata quasi interamente undici contro undici, la gara era stata tutt’altro che piacevole: pochi brividi, pochi spunti, eccezion fatta per una bella iniziativa di Saporiti. Una partita da sbadigli. La vera differenza l’ha fatta la caparbietà dell’Empoli, che nel secondo tempo, dopo l’1-0, ha messo dentro quella mentalità fin qui mai vista. Di fronte c’era sì un Catanzaro sottotono, ma la squadra azzurra ha saputo imporre una presenza mentale e un’intensità che, obiettivamente, erano mancate da tempo. Questo significa che servirà ancora tempo prima di capire se quello visto ieri è un segnale stabile, un reale passo avanti. La sosta può essere propedeutica ad un ulteriore salto, e continuiamo a pensare che questa squadra qualche qualità ce l’abbia; forse non per vincere il campionato, ma sicuramente per fare molto meglio di quanto mostrato finora. Era fondamentale arrivare alla pausa con sensazioni positive… in caso contrario, oggi parleremmo apertamente di crisi. E proprio questa consapevolezza dovrà accompagnare il gruppo nelle prossime due settimane, avvicinandosi a una sfida che si preannuncia complicata: quella in casa dell’Avellino, squadra che sta disputando un campionato tutt’altro che banale.

Passando alle prove dei singoli, va riconosciuto il merito all’intero gruppo. Una tirata d’orecchi è inevitabile per Popov, ingenuo nelle due situazioni che gli sono costate il doppio giallo. Allo stesso tempo, va detto che l’arbitro fiorentino non ha offerto una direzione particolarmente convincente. Obaretin non ha brillato e, complice il cartellino, è rimasto negli spogliatoi all’intervallo. Lovato, subentrato nella ripresa, ha fatto invece vedere la differenza. Ma per il resto sono arrivati segnali positivi un po’ da tutti. Fa piacere vedere come alcuni elementi criticati nelle scorse settimane abbiano completato quello “switch” necessario. Su tutti, Duccio Degli Innocenti: giocatore che porta sulle spalle aspettative importanti e che viene da un lungo infortunio, motivo per cui il tempo doveva essere un alleato. Nelle ultime gare era apparso statico e poco incisivo, mentre ieri ha disputato una gara gagliarda e di spessore. Molto bene anche Brando Moruzzi: nella pochezza di Chiavari era stato fra i migliori per volontà, ieri ha offerto una prestazione importante, inviando un segnale concreto al tecnico. Potrebbe insidiare Carboni nelle prossime scelte. Da sottolineare la crescita di di Guarino, incerto nelle prime uscite ma ora in evidente miglioramento, e l’ottima prova di Saporiti: giocatore utilizzato col contagocce, ma che quando viene chiamato in causa risponde sempre presente. Da titolare ha offerto una prestazione interessante ed è stato l’unico, nel primo tempo, a creare un vero pericolo. Note positive anche dalla panchina: Lovato, ma anche Pellegri – che ieri forse avrebbe meritato il gol – hanno dato il contributo richiesto. Anche Ilie ha fatto discretamente. Un plauso va ad Alessio Dionisi, che ha saputo sfruttare al meglio la prima settimana piena di lavoro da quando è arrivato. È probabile che oltre agli aspetti tecnico-tattici ci siano stati colloqui individuali e di gruppo per affrontare quei problemi mentali emersi in maniera drammatica dopo Chiavari. E i segnali visti ieri – pur con margini di miglioramento – dicono che la squadra il messaggio lo ha recepito. La gara è stata preparata molto bene: ci aspettavamo un approccio deciso e così è stato. Ma soprattutto va evidenziata la gestione del secondo tempo: giocare una frazione intera in dieci, senza mai dare la sensazione di essere inferiori, anzi imponendo ritmo, determinazione e coraggio, è da squadra vera, consapevole delle proprie qualità. La vittoria contro il Catanzaro deve essere considerata un punto di ripartenza. Senza scomodare paragoni storici, deve rappresentare una nuova “Lanciano”: un momento spartiacque per capire chi siamo, quali sono le nostre potenzialità e quanto la leggerezza – quella sana – possa fare la differenza. Se tutto ciò verrà realmente assimilato dentro lo spogliatoio, unito all’importanza psicologica di un successo, il futuro potrebbe essere molto diverso rispetto a quello che solo una settimana fa la maggior parte dei tifosi immaginava.