Al termine della sfida vinta contro il Catanzaro abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Alessio Dionisi, ed il centrocampista, Duccio Degli Innocenti. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli
Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
Due fra i migliori, il mister e Duccio.
Mah…
Per me il migliore è stato Guarino.
Voto anch’io Mister Dionisi.
Forse con Degli Innocenti abbiamo trovato il play.Carlo B
vittoria che vale oro. Bene nel difendere in 10 con i denti il vantaggio. 3 punti d oro per la classifica. Però se guardo il gioco e le palle gol, zero nel primo tempo. Gara praticamente identica a quella con la Samp. Poi siamo tutti felici. E se in difesa iniziamo ad esserci, davanti bisogna creare di più perché non si tira in porta. Stanno crescendo Moruzzi e Guarino (ovviamente se si dava retta a chi lo voleva fuori dopo la terza partita). Un pochino di pazienza con i giovani ci vuole. Meno male non abbiamo pagato le 2 cavolate di Popov.
Mi daresti un giudizio tecnico sull’arbitro di oggi? Elia è stato massacrato tutta la partita e non gli ha fischiato mai (ripeto, mai) un fallo a favore.
Scusa.
Grazie.
l arbitro ha sbagliato in slcune fasi a lasciare andare alcuni falli incattivendo un po’ la situazione. Non ha però sbagliato gli episodi chiave. Espulsione che ci sta e rigore che può vedere solo il Var che ha fatto bene la chiamata.
Abbiamo giocato veramente da forti: duri, tenacissimi, proprio bravi! E si è vinto meritatamente. Per quanto riguarda i tiri in porta è vero quel che tutti diciamo e pensiamo. Cambierà anche questo settore. Ora sono contento e non volevo certo di più. Azzurroni!!!!!!
A me sembra che L ottima gara di Degli Innocenti abbia dato tanto alla squadra ma sopratutto la condizione fisica sia molto cambiata e di conseguenza il pressing
La squadra oggi è stata compatta e ben messa in campo, con voglia di aiutarsi e portare in fondo un risultato che solo all’intervallo era insperato. Certo non siamo ancora a posto e lo sviluppo della partita è stato particolare, però almeno mi sono divertito e ho visto un gruppo con garra.
Comunque il dato dei gol casalinghi è davvero sorprendente: ricordate che l’anno scorso non segnavamo mai in casa?
Empoli Venezia 2-2
Empoli Parma 2-1
Empoli Verona 1-2
Empoli Reggiana 5-2
Empoli Padova 3-1
Empoli Spezia 1-1
Empoli Carrarese 2-2
Empoli Monza 1-1
Empoli Venezia 1-1
Empoli Sampdoria 1-1
Empoli Catanzaro 1-0
Sono 11 partite consecutive al Castellani che andiamo a rete.
Oggi sarà l’inizio di una nuova era?
Onore ai ragazzi che hanno vinto in 10 ed incredibilmente anche da parte nostra nemmeno un tiro in porta…ci premia il rigore causato assai ingenuamente da iemmello…io aspetterei ad usare tutti questi aggettivi per noi…
E il tiro di Ilie da fuori area? Lì potevamo raddoppiare
Bravo mister avevi parlato di coraggio dei ragazzi ma per me l’errore piu’ grande l’avevi fatto tu a Chiavari partendo con una formazione troppo rinunciataria….
Oggi con saporiti-shpendi-popov hai dimostrato coraggio e questo ti ha ripagato….
Bene i primi 20 minuti del primo tempo…poi un po’ di sofferenza e’ vero che abbiamo tirato in porta poco ma sul fondo sia con Elia che con Moruzzi siamo arrivati….
Secondo tempo top…abbiamo avuto piu’ noi l’occasione del 2.0 che loro 1-1…ho tremato solo sulla traversa…
Top Moruzzi e Degli innocenti…ma bene tutti…curto in crescita ma quando ha tentato di driblare perdendo palla sono morto….
Comunque credo che andremo avanti cosi’ non credo nella difesa a 4 con questi elementi 3412 davanti pero’ con il rientro di Nasti siamo forti….
Nasti
Cesay
Pellegri
Popov
Shpendi
Ilie
Saporiti
Bianchi
Otto per 3 posti